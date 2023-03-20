انفجار عبوة ناسفة بقوات دمشق في درعا

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في حاجز عسكري لـ "أمن الدولة" التابع لقوات حكومة دمشق يقع على الطريق الواصل بين مدينة جاسم وبلدة نمر بريف درعا الشمالي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتبع الانفجار تبادل لإطلاق النار بين عناصر الحاجز والمسلحين قبل أن يلوذوا بالفرار، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى حتى اللحظة.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه مسلسل الفوضى والفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، وبشكل خاص في درعا، حيث بلغت حصيلة الاستهدافات فيها، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 98 حالة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 79 شخصاً، جلهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق.

وتؤكد هذه الأرقام وتصاعد معدل الاستهدافات وجرائم القتل، فشل حكومة دمشق في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، كمدينة درعا التي خضعت لعمليتي تسوية، أولها كان في 2018 وثانيها في 2021، حيث حولت سياسة الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.

(د ع)