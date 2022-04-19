ANF: أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 44 جندياً محتلاً بمناطق الدفاع المشروع

ونقلت وكالة فرات للأنباء عن مصادر موثوقة في منطقة زاب، مقتل 44 جندياً من جنود جيش الاحتلال التركي بينهم 6 ضباط، واصابة 32 اخرين خلال الهجمات التي نفذتها في منطقة زاب.

وافادت الانباء ان قائد قوة الكوماندوز التركية تاتفان بدليس اصيب بجروح خطيرة جراء عملية نوعية نفذها مقاتلو الكريلا مما أدى الى مقتله لاحقاً.

كما أصيب 32 من جنود الاحتلال التركي خلال العمليات النوعية التي نفذها مقاتلو الكريلا في منطقة زاب.

وفي هذا السياق أبلغت الدولة التركية حتى الآن عن مقتل ضابط في القوات الخاصة التركية وإصابة 4 جنود فقط.

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG)) ذكر في بيان سابق أن عدد من الجنود قتلوا خلال الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي.

(ك)