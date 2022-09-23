ANF  تنشر مشاهد تظهر بناء الديمقراطي الكردستاني  قاعدة عسكرية للاحتلال التركي في تلة آمدية

وبحسب المشاهد التي نشرتها وكالة فرات للأنباء (ANF)، يجري بناء قاعدة عسكرية في منطقة آمدية بجنوب كردستان.

يتم بناء هذه القاعدة أيضاً في ساحة كومواندو التابعة لتلة آمدية، حيث يقاوم مقاتلو الكريلا الآن فيها بشكل فعال.

وتظهر في المشاهد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) قد رفع علم "إقليم جنوب كردستان" على قمة التلة ويبني قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال التركي.

يقول الصحفي كورتاي سرحد خلال تصويره لهذه المشاهد: " يبني الحزب الديمقراطي الكردستاني مخفر لجيش الاحتلال التركي تحت علم باشور كردستان".

يبنون المخفر في المنطقة التي وجهت فيها ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي

ويذكر الصحفي كورتاي سرحد، أن جيش الاحتلال التركي قد مركز جنوده في هذه المنطقة بتاريخ 4 تموز الماضي، وبعد ذلك بيوم واحد، نفذت قوات الكريلا في 5 تموز ضد جيش الاحتلال التركي في هذه المنطقة.

وعندما يتحدث كورتاي سرحد عن المسألة، فأنه يصور أحد الأعلام المرفوعة على التلة، ويقول: "هنا، في هذا المكان الذي تم فيه رفع العلم، استهدف مقاتلو الكريلا جنود الاحتلال التركي وأسفر الاستهداف خلال العملية التي نفذ في ذلك الوقت، عن مقتل جندي وأصيب جندي آخر".

كما أنه يصور العديد من المشاهد التي تثبت وتؤكد هذه المعلومات، وفي نفس النقطة التي تعرض فيها جنود الاحتلال التركي لضربات قوية في 6 تموز، تم رفع علم" إقليم جنوب كردستان"، ويتم بناء مخفر لجنود الاحتلال.

واستنفر الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ شهور لأجل بناء قواعد عسكرية لدولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، كما أنه هرع لنجدة الجنود الأتراك الذين تلقوا ضربات قوية من قبل قوات الكريلا، عدة مرات.

قره يلان: تعالوا إلى آمدية وسترون قواعد عسكرية للاحتلال التركي بأم أعينكم

ويوم أمس 22 أيلول الجاري ،صرح عضو اللجنة التنفيذية في حزب العمال الكردستاني (PKK)، مراد قره يلان، خلال حوار مع وكالة فرات للأنباء، أن الدعم الذي يقدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني لدولة الاحتلال التركي يمنع إيجاد الحل لأجل باشور كردستان.

وقال قره يلان: "إذا تمكنت الدولة من القضاء على قوات الكريلا، فإنها سترتكب إبادة جماعية في كردستان بأكملها، ويجب أن يتحرك الحزب الديمقراطي الكردستاني وفق هذه الحقيقة، فلماذا يتحرك بهذه الطريقة؟ ألم يفهم هذه السياسة بعد، في الواقع، يجب أن يُحاسبوا عن هذا الوضع، وليوضحوا للشعب لماذا يتحركون بهذه الطريقة".

وأشار قره يلان إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيكون مجبراً على الشرح، وقال: "اليوم، يتعرض شعبنا لاضطهاد وقمع شديدين، فنحن ننتفض ضد الظلم، ماذا يعني مساعدة جنود الاحتلال من الناحية اللوجستية، الاستخباراتية، الحصار، الاعتقال، والدعم بأي شكل من الأشكال؟ لم نكن نتوقع أن يكونوا متعاونين مع الاحتلال بهذا الشكل، لهذا السبب يجب عليهم التوضيح".

وذكر قره يلان، إن الديمقراطي الكردستاني ينشئ الطرق لجنود دولة الاحتلال التركي في آمدية، وأفاد بأن هذا الوضع غيرعادي، وقال: "لدى قواتنا الكريلا 3 مواقع عسكرية هناك، وأدرك العدو أنه لا يستطيع احتلال هذه المواقع أبداً، ثم استخدم تكتيكه لإشراك الحزب الديمقراطي الكردستاني في المسألة، تحاول الدولة التركية الفاشية إحداث اقتتال بين الكرد أنفسهم، لهذا السبب نحن نتحرك بحساسية جداً، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يتحرك أبداً بحساسية".

ودعا قره يلان جميع الأشخاص الذين يودون رؤية هذه الحقيقة، بأن يأتوا إلى آمدية بأنفسهم، وقال: "سيرون كل شيء هناك، يوجد جنود الاحتلال التركي في كل مكان ويتم بناء قواعد عسكرية لهم، حسناً المنطقة هي منطقتكم، لكن الآن تدور حرب بيننا وبين الدولة التركية هناك، لا تتدخلوا، ثم دعونا نرى من سيتمكن من القضاء على الآخر، إيماننا واضح، ما الذي حققته دولة الاحتلال حتى الآن؟ فأن رفاقنا الكريلا يقاتلون ضد دولة الاحتلال التركي في منطقة أفاشين وجهاً لوجه منذ عامين، نحن نحارب ضد القصف، الهجمات الجوية، الأسلحة الكيماوية، وضد كافة أنواع التقنيات، في كافة المناطق، إذا كان لديهم ذرة من ضمير، فلن يتواطئ مع الدولة التركية، أن الدولة التركية هي نفسها دولة احتلال، فكيف يمكن مساعدتها؟".

(سـ)