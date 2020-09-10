اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت دون وقوع إصابات

واندلع الحريق في منطقة السوق الحرة في المرفأ، وتحدثت المعلومات أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت وإطارات.

وأشار مصدر عسكري إلى أنّ "المطلوب من المواطنين الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق في جواره ويتم العمل على إخلاء المرفأ نظرًا لاشتداد الحريق"، في حين قال الصليب الأحمر اللبناني "نطمئن أن الحريق لن يؤدي إلى أي انفجار وما هو مشتعل إطارات ولا إصابات في المكان والجيش يسيطر على الوضع في المكان".

وكان منذ أيام تم إحراق ردميات ومخلفات من الانفجار في المرفأ بعلم من الجيش وبوجود فرق من الدفاع المدني، وهو ما أدى إلى حالة خوف وهلع في صفوف المواطنين.

(ز غ)