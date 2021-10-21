اندلاع حريق في مخيم روج الخاص بنساء مرتزقة داعش الأوروبيات

أفاد مراسل وكالتنا أن حريقاً ضخماً اندلع، يوم أمس الأربعاء، في مخيم روج الواقع شرق مدينة ديرك، والخاص بنساء مرتزقة داعش الأوروبيات، في تمام الساعة الـ 20.00 مساءً، وتمكنت قوى الأمن الداخلي وفوج الإطفاء من إخماد الحريق.

وحسب مراسلنا، فإن الأضرار اقتصرت على المادية فقط، فيما لم يُعرف حتى الآن أسباب الحريق.

ونوّه مراسلنا إلى أن نساء مرتزقة داعش، وعقب اندلاع الحريق، تهجمن على قوى الأمن الداخلي بالحجارة، وأطلقن شعارات دعائية لمرتزقة داعش.

يشار إلى أن حريق مخيم روج جاء عقب استهداف مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي لسيارة مدنية في مدينة كوباني استشهد على إثره مدنيان، وأصيب ثلاثة آخرون.

(ف)

ANHA