اندلاع حريق في مخيم العريشة واقتصرت الأضرار على المادية

أفاد مراسلونا من المنطقة بأن حريقاً شب مساء اليوم في مخيم العريشة ٣٠ كم جنوب مدينة الحسكة ناتج عن انفجار "بابور كاز" وامتدت النيران لتحرق 30 خيمة، فيما سارعت فرق الإطفاء من مدينة الحسكة وبالتعاون مع قاطني المخيم إلى إخمادها.

هذا وأسفر الحريق عن أضرار مادية وحالات اختناق لـ 3 نازحين ممن شاركوا في إخماد الحريق وقدمت لهم فرق الهلال الأحمر الكردي الإسعافات وأوضاعهم مستقرة حالياً بحسب كادر الهلال.

يذكر أن مخيم العريشة يقطنه أكثر من ١٤ ألف شخص، غالبيتهم من ريف دير الزور والرقة، ممن لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب وقوع مناطقهم تحت سيطرة النظام، وبعضهم تعرضت منازلهم في تلك المناطق للدمار جراء الحرب.

كما قطن فيه ٧ آلاف من نازحي مخيم مبروكة في سري كانيه ومخيم عين عيسى بعد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

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ANHA