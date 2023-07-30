اندلاع حرائق في ممتلكات المدنيين جراء القصف التركي

أفاد مصدر محلي اليوم الأحد لوكالة روج نيوز، أن طائرات حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي قصفت قرى شرق محافظة دهوك في جنوب كردستان

وأكد أن: "طائرات حربية تابعة للدولة التركية المحتلة قصفت بعد ظهر اليوم مرتين محيط قرى (ميرسيدا وبير وباسفرا)، التابعة لناحية اتروش، شمال قضاء شيخان في محافظة دهوك".

وأدى القصف التركي إلى اندلاع حرائق في الغابات ومزارع المنطقة، وألحق خسائر كبيرة بممتلكات أهالي المنطقة.

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 21 تموز، هجمات مكثفة ضد مناطق الدفاع مديا في كل من زاب وافاشين، وأكدت قوات الدفاع الشعبي أن جيش الاحتلال التركي يستخدم قواعد حزب الديمقراطي الكردستاني لشن الهجمات ضد قواتهم.

(أ ب)