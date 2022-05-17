اندلاع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في طرابلس بعد وصول باشاغا إليها

وأعلنت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان ليل أمس الإثنين، دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي ترفض التخلي عن السلطة.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية "وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها".

واندلعت مواجهات بين مجموعات مسلّحة في طرابلس بعد وقت قصير من دخوله، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وتواصل إطلاق النار الكثيف في العاصمة الليبية حوالي الساعة 07,00 بالتوقيت المحلي (05,00 ت غ).

ولم يصدر أي رد فعل بعد على الإعلان من حكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقراً وتشكّلت مطلع العام 2020 بناء على عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.

وذكر سياسي وقائد جماعة مسلحة أن اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر الثلاثاء بعد وصول رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا إلى المدينة.

وفي شباط / فبراير، عيّن البرلمان شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للوزراء. ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة الليبية عام 2019.

لكن باشاغا لم يتمكن حتى الآن في الإطاحة بالحكومة التي تتخّذ من طرابلس مقراً برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة الذي شدد مراراً على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

(ل د)