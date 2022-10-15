اندلاع النيران في سجن يضم معتقلين سياسيين في إيران وسماع صوت إطلاق رصاص

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الافتراضي، مساء اليوم، دخاناً يتصاعد من سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران والذي يحتجز فيه سجناء سياسيون، فيما سمع دوي إطلاق نار وصافرات إنذار، وذلك حسب ما قالته وكالة “رويترز”.

وقال نشطاء إيرانيون: “هناك حريق ينتشر في سجن إيفـين، حطم السجناء الأبواب للخروج من عنابرهم المليئة بالدخان، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وتجمعت عائلات السجناء خارج سجن إيفـين وسُمع صوت “الموت للديكتاتور”.

وتزامن ذلك مع انطلاق مظاهرات ليلية ، مساء اليوم السبت، في حي نازي آباد بالعاصمة طهران، وفق ما أفادت به شبكة “إيران إنترناشيونال”.

(سـ)