انضمام 450 من أبناء شمال وشرق سوريا إلى قوات الدفاع الذاتي

بعد إنهائهم دورة تدريبية استمرت لـ 3 أشهر في أكاديمية الشهيد أحمد العلي، التحق 450 مقاتل من كافة مناطق شمال وشرق سوريا إلى صفوف قوات الدفاع الذاتي بعد تلقيهم تدريبات عسكرية وفكرية، خلال مراسم نُظمت اليوم، في الأكاديمية بالطرف الشمالي لمدينة الرقة.

حضر المراسم قيادات في قوات سوريا الديمقراطية وشيوخ ووجهاء عشائر الرقة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قدم بعده المقاتلون الذين التحقوا بقوات الدفاع الذاتي القَسَم بالدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا وثورة المرأة من أي اعتداء.

ليلقي القيادي في قوات الدفاع الذاتي بإقليم الفرات، محمود أبو خميس، كلمة بارك على المقاتلين انضمامهم إلى القوات.

وأشار أبو خميس "شاهدنا عبر القنوات المعارِضة مقولات مفادها أن قوات سوريا الديمقراطية تستهدف عشائر دير الزور، إلا أننا في قوات الحماية الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية نؤكد أننا شعب واحد في شمال وشرق سوريا".

وأوضح "إن ما يحدث في دير الزور هو مؤامرة على المنطقة بشكل عام هدفها بث الفتنة بين مكونات المنطقة، وتبين لنا ولشعبنا مَن هم الذين يسعون إلى إشعال الفتنة".

وأكد أبو خميس في ختام حديثه "إننا في قوات الحماية الذاتية نعاهد شعبنا بأن نكون الدرع الحصين والسياج المنيع لمناطق شمال وشرق سوريا، ونقول لمن تسوّل له نفسه المساس بأرضنا سنقطع يده؛ لأن أرضنا طاهرة بدماء الشهداء".

كما توجه شيخ عشيرة السبخة، محمد تركي السوعان إلى المقاتلين بالقول: "أبنائنا في شمال وشرق سوريا، نبارك لكم انضمامكم لقوات الحماية الذاتية، وباسمي وباسم شيوخ العشائر في الرقة والطبقة نأمل منكم أن تكونوا العضد المتين الذي نستند عليه في مناطق شمال وشرق سوريا"

وأوضح السوعان "من هذا المكان نناشد شيوخ ووجهاء العشائر في دير الزور أن ينتبهوا من فتنة النظام السوري وإيران، الذين يسعون إلى ضرب مشروع الإدارة الذاتية".

وفي ختام حديثه خاطب السوعان تركيا وروسيا وإيران والنظام بالقول: "سنقوم بكسر أي يد تمد على مناطق شمال وشرق سوريا، ونحن بكافة مكوناتنا في شمال وشرق سوريا من رجال ونساء وأطفال سنكون مشروع شهادة في سبيل الدفاع عن أرضنا وعرضنا".

واختتمت المراسم بتقديم عرض عسكري من قبل المقاتلين الذين انضموا إلى صفوف قوات الدفاع الذاتي.

(م خ/خ)

ANHA