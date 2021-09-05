أنباء تتحدث عن لقاء يجمع فيدان ومملوك قريبًا في بغداد

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر تركية قولها إن رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الأمن الوطني السوري علي مملوك سيلتقيان في بغداد، قريبًا.

وتوقعت هذه المصادر أن تركز نقاشات الطرفين على القضية الكردية التي يعمل كلاهما على استهداف القوى الكردية.

وأكد رئيس دائرة المخابرات العسكرية الأسبق إسماعيل حقي بكين، ما تناقلته تقارير إعلامية تركية بشأن اللقاء المرتقب، الذي جاء الحديث عنه للمرة الأولى على لسان مصادر قريبة من الأمن العراقي، ووصفه بأن سيكون "بداية لعملية جديدة".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن بكين أمس (السبت)، قوله: "بسبب تمزق العلاقات التركية - السورية في منتصف عام 2011، بعدما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا، تكبد الطرفان، التركي والسوري، خسائر مادية ومعنوية كبيرة".

ويأتي ذلك، بعد المؤتمر الأمني الذي عقد خلال الأيام الماضية في بغداد وغابت عنه حكومة دمشق كما لم يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أرسل ممثلا عنه، وذلك وسط حضور قوي لكل من مصر وفرنسا اللتان تعارضان التحركات التركية في المنطقة.

وخلال المؤتمر وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حديثه إلى تركيا بشكل مبطن متهما إياها بالتدخل في دول المنطقة ودعم الإرهاب ونقل الإرهابيين من دولة إلى أخرى.

وتشن دولة الاحتلال التركي هجمات على مناطق في جنوب كردستان وسط صمت من قبل حكومتي بغداد وهولير.

(ي ح)