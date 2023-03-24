أنباء متضاربة حول وقوع قتلى في صفوف الجماعات الإيرانية بالضربات الأميركية في سوريا

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن الضربات الأميركية التي استهدفت نقاطاً في سوريا، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة وفجر اليوم، إنها طالت "موقعاً للحرس الثوري الإيراني ببادية البوكمال شرقي دير الزور، وموقعاً آخر للميليشيات في أطراف مدينة الميادين من الجهة الجنوبية، ومستودعاً للذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل مساكن الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور".

وحسب المرصد فإن الاستهدافات الجوية أسفرت عن "مقتل 8 من الميليشيات التابعة لإيران، 6 منهم قتلوا باستهداف المستودع في هرابش، و2 بالأطراف الجنوبية لمدينة الميادين، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين".

من جانبها، نفت مصادر في سوريا نقلتها قناة "برس تي في" الإيرانية "استهداف موقع عسكري تابع لإيران"، مؤكدًا أن "الضربات الأميركية استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية في منطقة هرابش الواقعة بالقرب من مطار دير الزور العسكري ولم يقتل إيراني واحد".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد أفادت في بيان لها، أمس الخميس، أن "متعاقداً أميركياً قتل في سوريا بعد أن قصفت طائرة مسيّرة يشتبه بأنها تابعة لجماعة موالية لإيران، منشأة تأوي موظفين أميركيين في شمال شرق سوريا"، بحسب شبكة سي إن إن الأميركية.

وأضاف البيان إن "5 من أفراد الخدمة الأميركية ومتعاقداً أميركياً آخر أصيبوا في الضربة".

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في البيان، إن الرئيس بايدن أذِن بشن غارة جوية دقيقة رداً على ذلك "في شرق سوريا ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

(د ع)