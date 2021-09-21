أنباء عن محاولة انقلاب في السودان

وقال التلفزيون الرسمي إن الجيش السوداني يدعو الشعب إلى التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة، كما ناشد الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، السودانيين قائلًا عبر صفحته على التواصل الافتراضي "هبّوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال".

وبحسب وسائل إعلام، فإن الجيش السوداني انتشر بشكل كبير في الشوارع التي تقود إلى مبنى القيادة العامة، كما نشر دبابات في شارع الخرطوم.

وفي وقت نقلت شبكة الحدث عن مصادر عسكرية قولها إن سلاح المدرعات خرج عن السيطرة، إلا أن الناطق باسم مجلس السيادة عاد للتعليق مجددًا وأكد أن الأمور تحت السيطرة.

(ي ح)