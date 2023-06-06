أنباء عن غرق قارب يحمل 22 مهاجراً سورياً

ذكر مركز توثيق الانتهاكات أن قارباً يحمل 22 مهاجراً سورياً، بينهم نساء وأطفال؛ انطلق ليل أمس الإثنين، من مدينة الأرهاط بولاية تيبازة الجزائرية باتجاه إسبانيا وأبلغ عن غرقه بعد ساعات.

وحسب المركز، فإن خفر السواحل الجزائرية انتشل عدداً من الجثث مساء أمس، بينهم أطفال تم نقلهم إلى مشفى سيدي غيلاس.

إلى جانب ذلك، تناقلت العديد من الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الافتراضي معلومات مفادها أن أشخاصاً من مدينة كوباني فقدوا حياتهم في حادثة غرق المركب".

هذا ولم يتم التأكد من غرق جميع المهاجرين حتى اللحظة، فيما تحدث المركز عن نجاة طفل واحد، حسب خفر السواحل الجزائرية.

(ز س/د)