أنباء عن اجتماع الرباعية لنواب وزراء الخارجية هذا الشهر

كشفت مصادر مطلعة في موسكو لصحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق أن اجتماع اللجنة "الرباعية" سينعقد هذا الشهر، مبينة أن الاجتماع سيجري على مستوى نواب وزراء خارجية (سوريا وروسيا وإيران وتركيا).

ولفتت المصادر أن الاجتماع سيتم على هامش اجتماع مسار "أستانا" المقرر انعقاده في العشرين والحادي والعشرين من حزيران الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن معاون وزير الخارجية في حكومة دمشق أيمن سوسان سيحضر هذا الاجتماع، والذي يأتي بناء على مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير بصيغته الوزارية.

بدورها، نقلت قناة "الميادين "المقربة من حزب الله اللبناني عن مدير الملف السوري في خارجية الاحتلال التركي كورهان قراقوش قوله: إن "الحوار مع دمشق من ضمن اللقاء الرباعي الذي تستضيفه موسكو"، مشيراً إلى أنه "سيكون حاسماً في التوصل إلى التسوية في سوريا".

وسبق وأعلن وزير خارجية الاحتلال التركي السابق مولود جاويش أوغلو أن "بلاده قررت تشكيل لجنة مهمتها إعداد خارطة طريق وخطة عمل لتطبيع العلاقات مع سوريا".

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية فيصل المقداد في تصريحات صحفية أنه خلال الاجتماعات الرباعية الأخيرة كانت هناك مناقشات عميقة وفي بعض الأحيان حادة، حيث قام الوفد السوري بشطب كل ما يشير إلى التطبيع، وأضاف: "إن التطبيع لا يمكن إلا أن يكون نتيجة انسحاب القوات التركية من سوريا".

(م ش)