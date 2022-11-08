عناصر تابعة لقوات دمشق تقصف منازل مواطنين بدرعا البلد ودعوات لوقف التصعيد العسكري

قصفت التشكيلات العسكرية التابعة لقوات حكومة دمشق اليوم، عدة منازل في حي الحمادين بدرعا البلد، بقذائف المدفعية، مما أحدث أضراراً بممتلكات المواطنين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأطلق شبان من مدينة درعا، اليوم، دعوات للخروج في مظاهرة ضد قرارات اجتماع الموالين للجماعات المحلية و"اللواء الثامن"، الذي جرى، أمس في درعا البلد، ووقف الاقتتال في المدينة.

وجرى الاجتماع، أمس، في درعا البلد بين وجهاء المنطقة وقياديين من الجماعات المحلية و"اللواء الثامن"، وطالب الوجهاء باستمرار العمل العسكري على المتهمين بالانتماء لمرتزقة داعش.

وأطلقت الجماعات المحلية في درعا البلد صباح يوم الإثنين 31 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية عسكرية على مجموعة متهمين بالانضمام إلى مرتزقة داعش في منطقة حي طريق السد.

ويشارك إلى جانب الجماعات المحلية في درعا البلد كل من "اللواء الثامن" شرق درعا، ومجموعات من الريف الغربي كانت تنضوي ضمن اللجنة المركزية.

وتركز القصف على 3 أحياء في مدينة درعا هي المهندسين وطريق السد والحمادين بدرعا، إضافة إلى الحي الشمالي بمدينة الصنمين، حيث قصفت بالأسلحة الثقيلة وقذائف الدبابات، من قبل التشكيلات العسكرية التي تحاصر خلايا مرتزقة داعش.

(د ع)