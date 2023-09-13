عناصر من قوات دمشق تطلق النار على المحتجين في السويداء ووقوع إصابات

أصيب 3 اشخاص كحصيلة أولية بجروح متوسطة بالرصاص الحي والشظايا، عقب حدوث إطلاق نار من داخل مبنى "فرع حزب البعث"، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع، اليوم الأربعاء، حسب موقع السويداء 24.

ونقل المصابون إلى مشفيي شهبا والسويداء.

وعقب ذلك، توجّهت مجموعات كبيرة من المحتجين برفقة رجال الدين إلى مبنى فرع الحزب، تزامناً مع حالة سخط وغضب من قبل المحتجين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويواصل أهالي السويداء احتجاجهم للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تجمّع العشرات من أهالي مدينة السويداء، اليوم، في ساحة السير "الكرامة" تأكيداً على مطالبهم المشروعة الداعية إلى الانتقال السياسي، وتنحي الأسد عن سيادة الحكم، وتطبيق القرار الدولي 2254، وإطلاق سراح المعتقلين، وبناء جسم وطني ديمقراطي.

(د ع)