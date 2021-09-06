وأفاد المصدر أن المختطفين نقلوا إلى دمشق وهم كل من عبدو كوبلاك ـ جيكر عبد الجواد سليمان ـ عماد عبد الجواد سليمان، وهم من أبناء قرية كفر شيل التابعة لمركز مدينة عفرين.

ويذكر أن المختطفين يملكون محل مجوهرات (كفر شيل) في حي الأشرفية، وتعرضوا في السابق لعدة مضايقات من قبل عناصر الأفرع الأمنية بغرض الابتزاز المادي.

وتشهد مدينة حلب حالة من الصخب والغضب في أوساط التجار والصناعيين بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة السورية التجارية والصناعية وقيام العناصر الأمنية بين الحين والآخر بسرقة التجار والصناعيين متذرعين بحجج واهية لا ينص عليها القانون.

أيضاً شهدت حلب ومختلف المحافظات السورية هجرة غير مسبوقة لأصحاب المعامل والشركات بعد تصفية أعمالهم في سورية واستثمار أموالهم في الخارج وهذا مؤشر خطير على الاقتصاد المحلي المتهاوي أساساً بسبب سياسات الحكومة السورية.

(ف إ/ مـ)

ANHA