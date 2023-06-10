انعقاد كونفرانس اتحاد المرأة الشابة من أجل القائد

وحضر الكونفرانس الذي عقد في صالة لازورد في مدينة الطبقة، ممثلات عن اتحاد المرأة الشابة من كافة مناطق شمال وشرق سوريا.

بدأ الكونفرانس بالترحيب بالضيوف من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة جيندا يوسف، ودعوتهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء .

تلاها قراءة برقية منظومة المرأة الشابة من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة جيندا يوسف، والتي جاء فيها مباركة انعقاد الكونفرانس وتمني دوام التوفيق والنجاح، والتأكيد على السير على خطا الشهيدات اللواتي ضحين بأغلى ما يملكن لإيصال المرأة إلى هذا اليوم.

ومن ثم عرض سنفزيون عن حياة القائد عبدالله أوجلان وبدء مسيرته الثورية لتحرير العالم من العبودية ومحاربة فكر الرأسمالية وطرح مشروع الأمة الديمقراطية للتعايش السلمي المشترك.

تلا ذلك مناقشة مفهوم الحرية والتعصب الجنسوي من قبل الديوان وسبل الحل للتخلص من هذه العقلية وما هو مفهوم الحرية لدى المجتمع وتوضيح ماهية الحرية بمفهوم القائد عبدالله أوجلان.

ومن ثم فتح باب النقاشات أمام المشاركات لإبداء آرائهن وطرح خطة العمل.

واختتم الكونفرانس أعماله بجملة توصيات، منها:

النضال بشكل موسع والعمل الدؤوب لنشر فكر وفلسفة القائد في كل مكان.

تكثيف الدورات المغلقة والمفتوحة لنشر الوعي والتثقيف.

تخصيص مكان للمرأة الشابة وجمعهم لمناقشة أهم القضايا التي تخص وجودها.

تفعيل لجان الحماية الجوهرية.

تنظيم الفعاليات المكثفة ضد كافة أشكال العنف الممارس بحق المرأة.

العمل بشكل مستمر على حماية البيئة، وبهذا الخصوص تكثيف المحاضرات وزيادة الوعي ضمن المجتمع.

تفعيل لجان الثقافة والفن الخاصة بالمرأة.

التركيز ضمن المحاضرات والتدريبات على إيلاء الأهمية لمعرفة كيفية النضال الجنسي وتعميق حب المرأة لذاتها.

فتح مخيمات جنولوجية.

(س ك/ك)

ANHA