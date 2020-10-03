انعقاد المؤتمر الثّالث للاتّحاد النّسائيّ السّريانيّ في سوريا

وعقد يوم الجمعة المؤتمر الثالث للاتحاد النسائي السرياني في سوريا تحت شعار "نضال المرأة، عدالة، سلام، حرية"، وذلك في صالة زانا في مدينة قامشلو شمال سوريا، بحضور عضوات الاتحاد النسائي السرياني في سوريا، وممثلات عن هيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، والأحزاب السياسية.

وتخلل المؤتمر كلمات باسم الوفود المشاركة، إضافة إلى قراءة ومناقشة التقرير التنظيمي والنظام لداخلي، وانتخاب رئاسة ومجلس الاتحاد.

صباح شابو العضو الإداري في مجلس الاتحاد النسائي السرياني العام في سوريا قالت إنّ المؤتمر الثالث عقد تحت شعار " نضال المرأة، عدالة، سلام، حرية"، في إشارة إلى أنّ المرأة تطالب بالسلام والعدالة والحرية دوماً، وأنّ المرأة قادرة على خلق مجتمع ديمقراطي يسعى لإزالة كافة أشكال اللامساواة واستطاعت أن تكسر السلاسل التي كبّلت بها من عادات وتقاليد.

كما أوضحت صباح أنّ "المؤتمر ناقش عدة موضوعات هامّة كان أبرزها النقاش على النظام الداخلي للاتحاد، والمعوقات والصعوبات التي مرّ بها الحزب وكيفية تفعيل دور المرأة السريانية بكافة المجالات الحياتية وبشكل خاص السياسية وتفعيل مشاركتها في حل الأزمة السورية".

كما بيّنت صباح شابو بأنّ المؤتمر اختتم بعدة قرارات هامة، منها:

تطبيق مبدأ الرئاسة المشتركة في كافة المؤسسات السريانية، تدريب المرأة بمخيمات تثقيفية تعليمية، تطوير العلاقة مع المنظمات النسائية ومن كافة المكونات, وتفعيل دور المرأة السريانية في الإدارات الذاتية، العمل على تفعيل لجنة دراسات علم المرأة، تفعيل دور المرأة الشابة لتنظيم وتفعيل دور الشبيبة في كافة الفعاليات الخاصة بالمرأة والدفاع عن قضايا المرأة، دعم قوات نساء بيث نهرين وسوتورو المرأة، إصدار جريدة صوت المرأة السريانية، تقوية المرأة اقتصادياً من خلال فتح مشاريع اقتصادية للاعتماد على ذاتها وتحقيق استقلالها اقتصادياً.

(س ع/ك)