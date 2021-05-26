وتمّ اليوم، عقد المؤتمر التأسيسيّ الأوّل لحزب سورويا الديمقراطي، وذلك لملء الفراغ السياسي في الساحة القومية للمكوّن الآشوري.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي عريفة بكر، قالت فيها: "إنّ الحلّ لتخطّي مشروع الدولة القومية التي مزّقت المجتمع وخلقت الأزمات بين الشعوب التي كانت تعيش بمحبّة ووئام، هو المشروع الذي قدّمه الفيلسوف عبد الله أوجلان ألا وهو مشروع الأمة الديمقراطيّة والإدارة الذاتية".

وتمنت عريفة في نهاية كلمتها: "النّجاح والمضي قدماً نحو سوريا ديمقراطية لامركزية والمحافظة على مكتسبات شمال وشرق سوريا والعمل معاً من أجل الأمن والاستقرار".

كما ألقى سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) نصر الدّين إبراهيم كلمة باسم أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، بارك من خلالها انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لحزب سورويا الديمقراطي، متمنّياً لهم النجاح والتوفيق والدخول جنباً إلى جنب مع قوى الإدارة الذاتية للوصول إلى سوريا ديمقراطية لا مركزيّة.

وتابع نصر الدين: "إنّ حدوث الأزمة في سوريا يعود إلى عاملين رئيسين، أوّلهما يعود إلى بداية تشكيل الدولة السورية، إذ لم يعترف الدستور السوري بوجود شعوب أخرى إلى جانب أشقّائهم من المكوّن العربي، فقد أنكر وتجاهل المكونات الأخرى، واتّبع سياسة عنصرية، أمّا السبب الآخر للأزمة السورية فهو عدم وجود نظام ديمقراطي لامركزي تعدّدي يمثّل إرادة كافّة الشعوب السورية".

وبدوره، ألقى ممثّل الكنيسة السريانية في مدينة قامشلو خوري شمعون كلمة، هنّأ من خلالها تأسيس حزب سورويا الديمقراطي، وقال: "نحن نعيش معاً، ولن نسمح لأحد أن يفرّقنا سواء كان من الخارج أو من الداخل، فبوحدتنا نستطيع أن نحقّق النّصر".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تحدّث عضو اللّجنة التأسيسيّة لحزب سورويا الديمقراطي آحو حنا عن أهداف حزب سورويا الديمقراطي، فقال: "إنّ الهدف من تأسيس هذا الحزب هو الحفاظ على وجودنا وهويتنا القومية، ولكي نستطيع المطالبة بحقوقنا الدّستورية في كل مكان، ولكي نساهم في بناء سوريا تعدّدية لكل الشعوب في سوريا، وأيضاً لكي يكون هناك اعتراف دستوريّ رسمي بلغتنا وثقافتنا".

(ه ع/إ)

ANHA