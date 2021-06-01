انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لتجمّع نساء زنوبيا

ويعقد المؤتمر في صالة التاج في مدينة الرقة، بحضور الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريفان خالد، والرئيسة المشتركة لمجلس التنفيذي في إدارة الذاتية لإقليم عفرين شيراز حمو، والأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داوود، والقيادية في قوات سوريا الديمقراطية ليلوى العبدالله، وممثلات عن الجمعية الشركسية في مدينة منبج والجمعية التركمانية وشخصيات نسوية من مناطق الطبقة والرقة ودير الزور.

وانطلقت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت، وافتتحت بكلمة ترحيبية ألقتها عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر سهام حمو.

ومن ثم تحدثت اعتماد الأحمد باسم اللجنة التحضيرية، وقالت: "تم الإعلان عن تنظيم جديد بناءً على جهود السنوات الماضية، لتوحيد إرادة المرأة والوصول إلى مختلف أطياف النساء، وتمكينهن على كافة المستويات، وليكون لهن دورًا بارزًا في قيادة المرحلة نحو الحل السياسي في سوريا، وتحقيق آمال وتطلعات المرأة السورية، وإحلال السلام المستدام في سوريا".

وأضافت: نحن اليوم نجتمع من مختلف مكونات الشعب السوري لنعلن عن تجمع نساء زنوبيا الذي جاء تتويجًا للإرث النضالي والتضحيات التي قدمتها المرأة.

بعدها، ألقت مريم إبراهيم كلمة باسم مناطق (الطبقة، الرقة، دير الزور) وقالت: "إن دلّ هذا التجمع على شيء، فهو يدل على أن المرأة أصبحت القدوة والرائدة في المجتمع، اليوم وبعد مضي أربع سنوات على تحرير هذه المناطق نستطيع القول إن هذه بداية ولادة المرأة الحرة من جديد، بعد تنظيم نفسها ضمن مشروع الأمة الديمقراطية وعملها في جميع المؤسسات والإدارات".

وتستمر أعمال المؤتمر بإلقاء الكلمات من قبل المشاركات في المؤتمر.

(كروب/س و)

ANHA