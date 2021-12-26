انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لاتحاد الفلاحين العام في الرقة

وحضر المؤتمر المئات من مزارعي الرقة وأعضاء الجمعيات الفلاحية، وأعضاء جمعيات الثروة الحيوانية في الرقة وأعضاء الاتحادات الفلاحية في الرقة وأريافها، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس الرقة المدني.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة للرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني محمد نور الذيب الذي تطرق في كلمته إلى الحديث عن الواقع السياسي الذي تمر به المنطقة.

وقال محمد نور الذيب: "تمارس دولة الاحتلال التركي ضغوطات تجاه شمال وشرق سوريا من خلال استخدام المياه كسلاح للحرب ضد المنطقة، مما أثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي بشكل عام". وأضاف: "صمت حكومة دمشق عن ممارسات دولة الاحتلال التركي وتقليلها نسبة مياه نهر الفرات أثر بشكل سلبي على اقتصاد المنطقة الذي يعتمد على الزراعة بشكل رئيس".

وأكد محمد نور الذيب أن "تعنت حكومة دمشق أفشل محاولات الحوار معها وإنهاء معاناة الشعب السوري بشكل عام، ونحن نتمسك بمشروعنا الديمقراطي لأننا نراه الحل الأمثل للأزمة السورية".

وقرئ بعدها التقرير التنظيمي لاتحاد الفلاحين في الرقة من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد الفلاحين في الرقة ورد شان تضمن الأعمال التي قام بها اتحاد الفلاحين العام في مدينة الرقة وريفها، والإنجازات التي قاموا بها بعد المؤتمر الأول.

وشرح ديوان المؤتمر آلية الانتخابات لتعيين رئاسة مشتركة وإداريين لاتحاد الفلاحين العام في الرقة والاتحادات الفرعية التي يبلغ عددها 4 اتحادات في أرياف شمال وشرق وغرب وجنوب الرقة.

ورشح العديد من الحضور أنفسهم وبدأ بعدها التصويت عن طريق صناديق الاقتراع التي أشرف عليها أعضاء من منظمات المجتمع المدني.

وبعد فرز الأصوات تم انتخاب 16عضواً وعضوة وتم اختيار 8 منهم لإدارة اتحاد الفلاحين العام و8 لإدارة الاتحادات الفرعية الأربعة في ريف الرقة.

وفي الختام أدى الأعضاء الذين تم انتخابهم من قبل الحضور القسم وعاهدوا على العمل وتقديم كافة الخدمات للفلاحين في الرقة وريفها.

(خ ج/ل)

ANHA