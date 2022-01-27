انعقاد المؤتمر الأول لمجلس العدالة الاجتماعية في الرقة والطبقة

وحضر المؤتمر عدد من القضاة والمحامين وممثلي وأعضاء مجالس العدالة الاجتماعية بالطبقة والرقة, وبعض رؤساء لجان الإدارة المدنية الديمقراطية بالطبقة.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, ثم ألقيت الكلمة الافتتاحية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية بالرقة إلهام حافظ, تلتها كلمة المجلس العام للعدالة الاجتماعية ألقاها الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا عماد الكراف حيث باركت الكلمات انعقاد المؤتمر الأول لمجلس العدالة وتمنت لهم دوام التوفيق والنجاح في مسعى تطوير آلية عمل مجلس العدالة الاجتماعية.

ثم ألقيت كلمة عن الأوضاع السياسية الراهنة على مستوى شمال وشرق سوريا ألقاها مستشار حزب سوريا المستقبل جاهد حسن, حيث تناول فيها أهم الأحداث التي جرت مؤخراً في الحسكة والمتمثلة بهجوم خلايا داعش على السجن والدعم المقدم لها من أطراف إقليمية ومحلية هادفة لضرب الأمن والاستقرار وإحياء داعش. وأكد أن تلك المخططات فشلت بالسيطرة التامة والنصر من قبل قوات سوريا الديمقراطية وإعادة الاستقرار الأمني إلى الحسكة.

وتطرق جاهد حسن إلى الانسحاب الذي أجرتهُ حكومة دمشق في الآونة الأخيرة من بعض المناطق مما يشكل خطورة على أمن مناطق الإدارة الذاتية، ما يشير إلى ضلوع حكومة دمشق في تلك المخططات.

وبعدها قرئ التقرير العام للمؤتمر من قبل عضوة مجلس العدالة الاجتماعية أميرة الحمو, حيث جاء في التقرير إقرار بعض النواقص مثل ضعف التنسيق بين العدالة الاجتماعية وبعض المؤسسات الأخرى لاسيما الأمن الداخلي.

ومن ثم قرئت برقيات التهنئة المقدمة من قبل المؤسسات إلى المؤتمر التي باركت انعقاد المؤتمر الأول لمجلس العدالة في الرقة والطبقة .

ثم فتح باب النقاش بين الديوان والحضور لمناقشة النواقص والاحتياجات وسبل تطوير آلية عمل ديوان العدالة الاجتماعية.

وأجريت بعدها عملية الانتخابات، وفي الختام تم انتخاب 18 عضواً وعضوة لإدارة مجلس العدالة الاجتماعية منهم 2 رئاسة مشتركة و 3 أعضاء لمكتب الصلح و 13 عضواً وعضوة موزعين على المكاتب الأخرى.

والجدير بالذكر أنهُ سيتم عقد اجتماع لمجلس العدالة الاجتماعية يتم فيهِ فرز الأعضاء المنتخبين في المؤتمر وتوزيعهم على اللجان والمكاتب التابعة لمجلس العدالة الاجتماعية بالطبقة والرقة".

(س ك/ ل)

ANHA