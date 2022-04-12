انعقاد الملتقى الشبابي الأول في مدينة منبج وريفها

وشاركت في الملتقى مكاتب الشباب في كل من الأحزاب السياسية في منبج واتحاد المثقفين وحركة الطلبة الديمقراطية ولجنة التربية والتعليم وحركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة منبج، وذلك في مبنى مجلس حزب سوريا المستقبل وسط المدينة.

بدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ومن ثم شرح مستشار الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج شيار محمد عن أهمية الفئة الشابة ودورها في بناء المجتمعات، وما تواجهه هذه الفئة من حرب خاصة تمارس ضدها من جهات عديدة؛ هدفها تفكيك المجتمعات وانحرافها عن مسارها الصحيح.

وأشار من خلال حديثه، إلى أن "الطاقة الموجودة لدى الفئة الشابة ليست منظمة، وهذه المرحلة من عدم التنظيم تجعلها تتجه إلى الطريق الخاطئ".

وبعدها فُتح باب النقاش مع الحضور حول كيفية حل المشاكل التي تواجه الشباب في المجتمع، وأبرز المشاكل التي سيتم العمل عليها أن يكون هناك دعم وتفعيل لدور الشباب في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية، وتوعية الفئة الشابة من خلال المحاضرات والندوات وفتح مراكز ثقافية ورياضية للشباب.

(ج)

ANHA