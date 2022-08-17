انعقاد الكونفرانس الثامن لمجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين

انطلق الكونفرانس الثامن لمجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، في صالة ميتان بناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، بحضور 250 من أسر الشهداء في حلب ومقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين.

تزينت صالة المؤتمر بصور شهداء مقاومة العصر بمرحلتيها الأولى والثانية، والقياديات جيان تولهلدان وروج خابور وبارين بوتان.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تشكل ديوان الكونفرانس، وتألف من: "الرئيسين المشتركين لمجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين خديجة إيبو وفوزي مصطفى، الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في حلب روشن أحمد، الإداري في مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الشهباء ووالد الشهيد عزيز عرب، حسن شيخ حسن".

ألقيت بعدها كلمة الافتتاحية من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة عفرين المحتلة، ثريا حبش، التي رحبت بالحضور، وباركت انعقاد الكونفرانس.

حسب برنامج الكونفرانس، تلقي الرئيسة المشتركة السابقة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، زلال جكر، كلمة.

كما من المقرر أن يتم قراءة مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين لعامين، والتصديق على النظام الداخلي، وانتخاب رئاسة مشتركة جديدة للمجلس.

(س ر)

ANHA