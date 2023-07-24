انعقاد الكونفرانس الثالث لاتحاد صيادلة الرقة

عُقد، اليوم، الكونفرانس الثالث لاتحاد صيادلة الرقة في صالة الاتحاد، بحضور أعضاء وعضوات الاتحاد وأعضاء من اتحاد الصيادلة لشمال وشرق سوريا، ومنظمات المجتمع المدني.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة، خالد بركل، كلمة بارك فيها انعقاد الكونفرانس وأكد أنه: "يُعقد في مرحلة حساسة وتاريخية".

وأضاف خالد بركل "السياسات التي انتُهجت منذ حقبة من الزمن، جرّدت الشعب السوري ومارست أساليب رجعية ضده، والمطلوب منا في هذه المرحلة أن نكون على قدر المسؤولية لمواجهة هذه السياسات، ونحافظ على المكتسبات التي ضحّى من أجلها شهداؤنا، والتي نعيش في ظلها الآن في شمال وشرق سوريا".

بعدها قراءة التقرير السنوي للاتحاد، وثم فُتح باب النقاش والمداخلات أمام الحضور، حيث أكدت الصيدلانية نور الخليف، أنه يجب أن يكون هناك ضمان صحي للصيادلة.

بدوره، أكد الصيدلي حمود العمر أنه يجب محاربة ومنع استيراد الأدوية مجهولة المصدر، لا سيما أن لها تأثير على الصيدلي والمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة تحديد المسافة بين كل صيدلية، وضرورة أن يكون الصيدلاني موجوداً في صيدليته.

من جانبه، رد عضو اتحاد الصيادلة لشمال وشرق سوريا، الصيدلاني عثمان حسو على المداخلات، وأكد أنه: "يوجد ضمان صحي وقانوني لكل صيدلاني، وتم اتخاذ عدة قرارات فيما يخص الأدوية غير المعروفة ومجهولة المصدر بمصادرة الأدوية وتشميع الصيدلية لمدة ثلاثة أشهر، وتم الاتفاق على تحديد المسافة بين كل صيدلية بمسافة 25 متراً، وتشكيل لجنة لمراقبة دوام الصيدلاني في الصيدلية".

واختُتم الكونفرانس بانتخاب تسعة أعضاء كإدارة لاتحاد صيادلة الرقة.

(م خ/ س ر)

ANHA