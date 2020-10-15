وشهد مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني، صباح اليوم، انعقاد الكونفرانس الأول لاتحاد الكادحين في إقليم الفرات بحضور العشرات من أعضاء وإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، إضافة إلى حضور ممثلين عن اتحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا.

وعقد الكونفرانس تحت شعار "بجهود الكادحين سنبني المجتمع الديمقراطي"، وقد ألقى الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات أوصمان خليل كلمة تناول فيها آخر المستجدات في المنطقة على الصعيد السياسي والميداني.

وقال أوصمان خليل إن "المجتمع ملزم بمعرفة حقيقة سياسات العدو التي لا تمت إلى الإنسانية بصلة والتي تبدو بادية في حملاتها العدوانية والغزوات التي يمارسونها ضد شعبنا".

وأضاف خليل "لإخماد الثورات المندلعة في الشرق الأوسط تعتمد هذه الأنظمة على نفي أو اغتيال قيادات الثورات وهذا ما فعلته مع القائد عبد الله أوجلان".

وقال في ختام كلمته إن "كل الخطوات التي تخطوها الدول الرأسمالية في المنطقة هي بموجب بمصالحها الضيقة بالدرجة الأولى، هذه المصالح بعيدة كل البعد عن مصالح الشعوب، ولكن الجميع بات يدرك حقيقتها والآن نعيش عصراً نرى فيه الشعوب باتت تبدي رأيها وتصارع من أجله والمثال أمامنا المقاومة في عفرين".

ثم ألقى الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الخارجية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى قال فيها "يتطلب من الكادحين في المنطقة أن يتضامنوا وأن يتكاتفوا الآن لأن الكادحين هم الذين غيروا الخريطة السياسية للعالم".

واضاف بكر حج عيسى بأنه "نعيش الآن مرحلة تفرض على الكادحين وكافة فئات المجتمع أن يكونوا صوتاً واحداً".

وأشار إلى أن "الدولة التركية الآن تمارس الإبادة الجماعية بحق شعوب المنطقة، وهي تقوم بتغيير ديمغرافية المنطقة باستعمال السوريين كأدوات تقتل بها الشعب السوري، وهي المعارضة السورية التي لا تمتلك أي مشروع سياسي ديمقراطي".

ثم ناقش الحضور، بعد الكلمات، التقرير السنوي والأعمال التي أنجزها الاتحاد خلال عام، بعدها أجريت انتخابات تمخض عنها اختيار كل من سهام عثمان وخليل مامو كرئاسة مشتركة لاتحاد الكادحين في إقليم الفرات.

(كروب/ج)

ANHA