انعقاد الاجتماع الأول لرابطة آل البيت في الطبقة

وحضر الاجتماع أعضاء المؤسسة الدينية في الطبقة وممثلون وممثلات عن رابطة آل البيت في شمال وشرق سوريا.

وبدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور من قبل رئيس رابطة آل البيت في شمال وشرق سوريا الشيخ سنان أحمد سايدوش، ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لتضحيات الشهداء.

وبعدها دعي أعضاء الديوان لاستلام مهامهم وتألف من الشيوخ عدنان العليوي، ومحمد الرواي، ابراهيم الناصر، سنان سايدوش، إدارية المؤسسة الدينية ضياء المقداد

وتطرق الشيخ سنان سايدوش إلى المعوقات التي مرت على التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا وقال :" كان انعقاد الكونفرانس الأول لرابطة آل البيت في الطبقة في الـ3 من حزيران الفائت بمثابة إيجاد الحلول للمشاكل التي حصلت في مناطق شمال وشرق سوريا وتعزيز اللحمة الوطنية والدينية وتكاتف جميع المكونات والأديان".

وأشار سايدوش أنه من خلال الكونفرانس الذي عقد تم اختيار 71عضواً/ة لاستلام مهامهم في رابطة آل البيت في جميع مناطق شمال وشرق سوريا

وتابع سايدوش "اليوم نقوم بعقد هذا الاجتماع لاختيار 13 عضواً/ة لاستلام مهام رابطة آل البيت في الطبقة

ومن ثم أغلق الباب أمام الإعلاميين لإجراء عملية الانتخاب لتشكيل اللجان

وتم اختيار 13 عضواً /ة لتشكيل لجان "العلاقات العامة ، الدبلوماسية، السياسية، متابعة أعمال رابطة" لاستلام مهامهم في مؤسسة رابطة آل البيت الأشراف.

والجدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع الأول في الطبقة وستكون هناك سلسلة اجتماعات في مناطق شمال وشرق سوريا لتشكيل المجالس وبعد الانتهاء سيتم تشكيل مجلس شورى لرابطة آل البيت من كافة مدن شمال وشرق سوريا والمؤلف من 27 عضواً/ة.

وتعمل رابطة آل البيت تحت مظلة مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، كون المؤتمر هو المظلة الوحيدة للعمل المؤسساتي للدين الإسلامي، ويقبل جميع المنتسبين للسلالة الشريفة ضمن رابطة السادة الأشراف آل البيت رضوان الله عليهم بعد تقديم الأوراق التي تثبت النسب الشريف، وتعمل الرابطة على التواصل مع كل مؤسسة دينية في الداخل السوري والخارج ذات الصلة والتي تُعنى بقيم آل البيت.

(س ك /سـ)

ANAH