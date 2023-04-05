عناق بعد خلاف دامٍ

بحضور المئات من أهالي ناحية تل براك ووجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية وشخصيات مجتمعية، عقدت العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية في إقليم الجزيرة، ووجهاء العشائر العربية والكردية، صلحاً بين ثلاث عشائر في تل براك "عشيرة البو خطاب، وعشيرة البو مهنا، وعشيرة الجحيش".

وحدث الخلاف بين العشائر الثلاث نتيجة ثأر، حيث فقد ياسين محمود الصالح من عشيرة البو خطاب ومحمد سالم الجدوع من عشيرة البو مهنا حياتهما بطلق ناري من قبل الطرف الثالث، ليتبعه رد الثأر منذ قرابة شهرين.

بدأت مراسم الصلح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس قبيلة الجبور الشيخ أكرم المحشوش كلمة، بارك فيها الصلح بين العشائر وإنهاء هذا الخلاف.

وأضاف المحشوش "يتطلب من الجميع المحبة والتسامح مع مكونات مجتمعنا والعيش وفق مبادئ الأمة الديمقراطية".

بدوره، ألقى عضو مجلس قوات سوريا الديمقراطية في ناحية الهول أحمد الدرعان كلمة، تقدم فيها بالشكر لجميع الوجهاء والأعيان لمساهمتهم في هذا الصلح وإنهاء الخلاف بين الأهل والأقارب.

مطالباً خلال حديثه مكونات المنطقة بالمحبة والتحاور فيما بينهم.

لتنتهي مراسم المصالحة بتوقيع جميع الأطراف على معاهدة الصلح وبعناق الأطراف المتصالحة.

(ع ع/ ل م)

ANHA