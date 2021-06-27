عن تصريحات الحريري الأخيرة.. شيوخ عشائر عربية: مأجور وعميل لتركيا

كان رئيس ما يسمى الائتلاف السوري نصر الحريري قد طالب تركيا بتدخل عسكري ودولي لاحتلال مناطق شمال وشرق سوريا وعلى وجه الخصوص مدينتي منبج وتل رفعت، هذه التصريحات التي تهدد أمن وسلامة المنطقة، وتهدف إلى زعزعة استقرارها جوبهت باستياء وسخط واسع في الأوساط السياسية والاجتماعية في المنطقة.

الهدف من تصريحات الحريري تهجير سكان المنطقة وتغيير ديمغرافيتها

الشيخ راغب الفارس أحد شيوخ قبيلة الزبيد العربية قال لوكالتنا: "إنّ السياسة التي ينتهجها الائتلاف السوري القابع في تركيا والتصريحات التي خرج بها ليست وليدة اليوم، فهذا الائتلاف هو الواجهة الرئيسة للمرتزقة الذين مهّدوا لاحتلال عفرين ورأس العين وتل أبيض بمساعدة حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان".

وأردف الفارس: "إنّ المغزى من إطلاق التصريحات هو تغيير ديمغرافية المنطقة وتهجير سكانها الأصليين، وإبعادهم لتتريك المنطقة، فنصر الحريري الذي يطالب تركيا باحتلال المزيد من الأراضي السورية لا يمثل إلا نفسه وهو بعيد نهائياً عن الوطنية".

ووصف راغب الفارس تصريحات ما يسمى الائتلاف السوري بالإجرامية، وتساءل: "الائتلاف يطالب تركيا باحتلال تل رفعت أين سيذهب عشرات الآلاف من النازحين؟"

ونوّه الفارس: "لقد حرّك الائتلاف فصائله المرتزقة وحرّضها لقصف مشفى عفرين الذي لا يتواجد فيه سوى الأبرياء والمرضى، وذلك عقب لقاء جمع بين بايدن وأردوغان، والهدف من ذلك هو اتهام قوات سوريا الديمقراطية وتشويه سمعتها، لكن حصل العكس وزادت محبة الشعب لقوات سوريا الديمقراطية التي يعلم الجميع أنها تحارب الإرهاب ولا تستهدف المدنيين".

وأكّد الفارس: "أنّ الائتلاف بات متخبّطاً ومفلساً حتّى في المحافل الدولية، فقد أصبح مأجوراً، فهو منذ بداية الأحداث السورية يخدم الأجندات التركية ويحاول بشتى الوسائل زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وجرّها لقتال طائفي وعرقي ومذهبي، لكن وعي وتكاتف شعوب المنطقة أفشل كافة المخططات".

وأوضح الفارس: "إنّ الائتلاف يحرض تركيا على احتلال المنطقة لتعزيز وضعه الداخلي وكسب المال وليس الوطنية، لأنّ الشعب السوري أصبح عالماً بما يفتريه الائتلاف".

واختتم الشيخ راغب الفارس حديثه بالقول: "إنّ الحريص على الشعب السوري والذي حقق الأمن والاستقرار والانتصارات هي قوات سوريا الديمقراطية المشكّلة من كافة أبناء شمال وشرق سوريا".

"الائتلاف مأجور من قبل الاحتلال التركي"

أمّا حسين السادة، شيخ عشيرة السادة في سوريا والعراق فأوضح أنّ سياسة الائتلاف الذي ربط مصيره بمصير دولة الاحتلال التركية معروفة وواضحة لدى الجميع، والآن يحرضون تركيا على احتلال أراضينا، وقال: "لم يعد يهم الائتلاف لا الشعب السوري ولا الأراضي السورية ولا كرامة المواطن السوري، همهم الوحيد ما يعطى لهم في فنادق الـ7 نجوم، لذلك ما يحثون عليه هو عار على جبينهم، فأيّ عقلية يملكها هؤلاء الذين يحثّون قوى الاحتلال والشر على احتلال بلادهم، هؤلاء يحملون أجندة تبعية لأردوغان راعي الإرهاب الأول".

وأكّد السادة أنّه لن يفيد الائتلاف ما يفعله الآن، وسيعود كل شيء إلى نصابه بهمة شباب هذا الوطن، وبيّن أنّ: "الائتلاف يحث تركيا على احتلال المزيد من الأراضي السورية ليعيثوا فساداً وسلباً ونهباً وقتلاً هذا الذي يريدونه، لكن هيهات ما يودّون، هناك شباب سوريون يقاتلون تحت راية قوات سوريا الديمقراطية سيكونون لهم بالمرصاد، ونحن العشائر سنقف إلى جانبهم ونقاتلهم، شبابنا مدرّب ومؤمن بعدالة قضيته وسيدافع عنها بشراسة".

وأوضح السادة: "ليس لنا عداء مع الشعب التركي لكن عداوتنا مع الحكومات والسلطات العسكرية الحاكمة في تركيا لأنّهم احتلوا أراضينا".

وأشار السادة إلى مدينة عفرين المحتلّة، فقال: "عفرين احتلّوها وانتهجوا التغيير الديمغرافي فيها، وجلبوا سوريين من الغوطة والقلمون وإدلب وأسكنوهم فيها". متسائلاً: "ألم يكن سكان عفرين سوريين، كيف يمكن للسوري العيش في بيت سوري آخر وهو يعرف أنه هجّر وقتل".

وأكّد السادة: "هذه أرضنا ولو كان لدهم أدنى ذرة شرف لسلّم المرتزقة أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، وحملوا السلاح إلى جانبنا لتحرير الأراضي التي سلبت، ولكنهم رهنوا أنفسهم للاحتلال، فهذا الائتلاف السوري يلعب الآن دور المأجور بدولارات قطر وبمساندة الاحتلال فعلوا فعلتهم وهم الآن مستأجرون وعملاء في آن واحد عند تركيا".

وأنهى حسين السادة، شيخ عشيرة السادة في سوريا والعراق حديثه بالقول: "إنّ قوات سوريا الديمقراطية هي من أبناء هذا الوطن، فلن يقفوا مكتوفي الأيدي في الدفاع عن وطنهم، ولن يبخلوا بدمائهم، كما لم يبخلوا عليه في الماضي أمام التنظيمات الإرهابية".

"الائتلاف لا يمثّل إلّا نفسه فهو خالٍ من القيم والأخلاق"

أمّا المتحدث الرسمي باسم قبيلة الشرابين وعشائرها في سوريا والعراق محمد عارف الحمدون فقال: "ما يسمّى بالائتلاف السوري أصبح مأموراً عند النبتة الخبيثة الأب الروحي لداعش أردوغان الذي يحمل فكراً متطرّفاً إخوانياً طائفياً، فهذا الائتلاف لا يمثل إلّا نفسه وهو ليس سوريّاً، ولا يملك أي قيم أو أخلاق أو أصالة، لأنه ربط مصيره بالأجندات الخارجية".

وأشار الحمدون: "إنّ مناطق شمال وشرق سوريا تحتضن جميع القوميات السورية وضد تقسيم سوريا عكس الائتلاف السوري الذي يطرح فكر الانفصال عن سوريا". مبيناً أنّهم كشرائح اجتماعية يقفون في صفّ قوات سوريا الديمقراطية ضد جيش الاحتلال التركي والمرتزقة الموالين له.

وطالب المتحدّث الرسمي باسم قبيلة الشرابين في سوريا والعراق، في ختام حديثه مصر والجامعة العربية والأمم المتحدة بوضع حدّ لأردوغان الذي يحاول توسيع رقعة احتلاله في المنطقة.

ANHA