عن طريق تركيا.. 122 من مرتزقة تركيا السوريين يصلون ليبيا

وأفاد مصدر لشبكة العربية أن طائرة تابعة للخطوط الافريقية قادمة من تركيا هبطت في المطار وعلى متنها 122 مرتزقا سوريا.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة تركيا السوريين, الذين يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

وفي السياق وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 مرتزق سوريين, بينهم طفل دون سن الـ18, خلال المعارك على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا، لتبلغ بذلك حصيلة القتلى في صفوف المجموعات الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، 298 مقاتلا.

وغالبية القتلى من مرتزقة "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

وتستمر عليمات تجنيد مرتزقة تركيا السوريين, وتدريبهم في تركيا ونقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب السراج مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 إلى 3000 دولار أمريكي, بينهم مرتزقة "داعش" والنصرة انضموا في وقت سابق إلى الفصائل التابعة لتركيا.

ووفقاً لأرقام المرصد بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، حوالي 8950 مرتزقا بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مجند, بينهم نحو 150 طفلا تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد".

(ر ح)