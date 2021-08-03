عن شنكال وسري كانيه.. صور فوتوغرافية وفيلم وثائقي يحكي مأساتهم

وعلقت على جدران صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، صور فوتوغرافية تظهر ما تعرض له المجتمع الإيزيدي من آلام وانتهاكات وحشية على يد مرتزقة داعش في عام 2014.

هذا ولم تكن مجزرة (فرمان) شنكال، في 3 آب 2014، الوحيدة التي تعرض لها الإيزيديون، فقد تعرض المجتمع الإيزيدي وعلى مدى تاريخه الطويل لـ 73 مجزرة، تُعرف بين الإيزيديين بالفرمانات "حملات الإبادة الجماعية"، أغلبها نُفذت على يد العثمانيين، لتكون الأخيرة على يد من دعمهم حفيد العثمانيين.

وحضر معرض الصور المنظم من قبل شركة نفر للإنتاج الفني، ممثلون عن الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، وعدد من أعضاء وعضوات هيئة الثقافة والفن لإقليم الجزيرة، بالإضافة إلى أهالي مدينة قامشلو.

بدايةً، وقف الحاضرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحب عضو المجلس الإداري في البيت الإيزيدي، إلياس سيدو، بالحضور واستذكر في حضورهم جميع شهداء الكرامة، وقال: "كان داعش أداة لمؤامرة كبرى خطط لها من قبل أعداء الشعب الإيزيدي، وذلك لإبادة الإيزيديين"، مضيفًا: "هاجم داعش في ليلة شعواء شنكال وهربت القوى التي كان يجب أن تحمي شنكال من المخاطر المحدقة بها".

وأكد سيدو أن مئات الآلاف من الإيزيديين كانوا محاصرين، دون ماء أو طعام وسط حرارة الصيف الحارقة، حتى تدخلت قوات الدفاع الشعبي "الكريلا" التي توجهت من جبال كردستان نحو شنكال وهبت لنجدتهم.

وبين سيدو أن شنكال أمام مؤامرة جديدة، وقال: "نحن الآن بحاجة أكثر من ذي قبل لتوحيد الصف الكردي، فنحن أمام مؤامرة جديدة خطط لها سابقًا". في إشارة واضحة إلى اتفاقية هولير - بغداد.

وكانت حكومتا بغداد وهولير قد أعلنتا في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020، توقيع اتفاقية تحت مسمى "تنظيم الأمور الإدارية والأمنية في شنكال"، فيما جوبهت الاتفاقية بمقاومة كبيرة من قبل المجتمع الإيزيدي في شنكال، وخلقت ردود فعل رافضة لها، حالت دون تنفيذ بنود الاتفاقية، ما دعا أردوغان إلى توجيه تهديده المباشر، والذي جاء بعد فشل تنفيذ سياسته في شنكال من خلال PDK وبغداد، وبعد صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول في 22 كانون الثاني من العام الجاري، قال لوسائل الإعلام "قد نأتي على حين غرة، ذات ليلة"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ هجوم تركي على شنكال.

من جانبه، أشار الصحفي بوطان كولان إلى أن ما تعرض له الشعب الإيزيدي كان بحاجة إلى إثبات للعالم أجمع "الشعب الإيزيدي أمام فرمان جديد".

وأوضح أنه كان من أوائل الصحفيين الذين بادروا إلى الذهاب إلى شنكال وذلك لإظهار الحقيقة "من هب لنجدتهم ومن هرب وانسحب".

وفي وقت سابق من اليوم، وقف أهالي شمال وشرق سوريا 5 دقائق صمت، استذكاراً لضحايا مجزرة 3 آب 2014 في شنكال، وذلك تلبية لنداء الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كان قد دعا إليه مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال.

في سياق آخر، وضمن سلسلة فعاليات مهرجان الشهيد هركول الخامس للكتاب تم عرض فيلم وثائقي باسم "واشو كاني" من قبل مركز شوبدارين روجه عن هجمات الاحتلال التركي على منطقة سري كانيه في 9تشرين الأول/أكتوبر 2019، وما تعرض له أهالي سري كانيه من تهجير قسري، وما يقاسيه الأهالي في مخيم واشوكاني.

(ي م)

ANHA