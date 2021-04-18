عن قصف قرية بوراز.. أهالي: القذائف المنهالة علينا لن ترهبنا

وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين على الضفة الغربية لنهر الفرات في قرى تابعة لمدينة جرابلس، بقذائف الهاون قرية بوراز والقرى المحيطة بها في غربي مدينة كوباني.

وتسبّبت القذائف بأضرار مادية في حقول وممتلكات المدنيين في خطوة جديدة تتعمدها دولة الاحتلال التركي لترهيب الأهالي وتهجيرهم من أراضيهم.

وحول هذا الموضوع، عبّر أهالي قرية بوراز عن غضبهم إزاء القصف التي تعرضت لها قريتهم، والصمت الروسي حيال ما تتعرض له المنطقة من هجمات عدوانية تشنها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

المواطنة، هيفاء مصطو، من قرية بوراز والتي تضرّر منزلها وممتلكاتها نتيجة سقوط القذائف بالقرب من بيتها، قالت: "نحن في شهر رمضان المبارك ودولة الاحتلال ومرتزقتها تستهدف منازلنا بقذائف الهاون لترهبنا وتجبرنا على النزوح من أرضنا وبيتنا، ولكننا نقول لدولة الاحتلال مهما فعلت لن نترك أرضنا".

وأضافت هيفاء: "دولة الاحتلال تحلم أن تملك كل الكون وتسيطر على كل بقعة جغرافية في هذا العالم، ولكن أين دور الدول الضامنة حيال هذه الهجمات التي نتعرض لها بين والحين والآخر ونخص بالذكر روسيا؟".

وأشارت إلى أنهم كانوا يعيشون بسلام بعد تحرير أرضهم من إرهاب مرتزقة داعش، "لكن ظهرت لنا دولة الاحتلال التركي لتهجرنا من جديد بعد فشل مرتزقتها في ذلك، ولكننا صامدون رغم كل سياسات التهديد والهجمات التركية".

وفي سياقٍ متصل، قال المواطن، بلال حنيفي، وهو من أهالي ناحية القناية غرب مدينة كوباني، "احترنا من أين تأتينا القذائف، ونتساءل أين دور الروس في المنطقة ألم يأتوا للمنطقة كضامنين لوقف الهجمات علينا؟".

وأكد أنّهم كانوا يعيشون في بيوتهم بسلام لكن القذائف المنهالة عليهم لا تدعهم وشأنهم، متسائلًا: "ماذا تريد تركيا منا؟".

والجدير بالذكر أن طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي قصفت، فجر أمس الجمعة، المنزل الذي مكث فيه القائد عبدالله أوجلان عام 1979 بقرية علبلور غربي مدينة كوباني، وذلك في استهداف آخر للقيم المعنوية والرمزية لدى أهالي المنطقة.

(ج)

ANHA