عن قفزة 1 حزيران.. أهالي: اللبنة الأساسية لثورة روج آفا

أدلى أهالي ناحية الدرباسية والقرى التابعة لها، اليوم، ببيان إلى الرأي العام بمناسبة قفزة الأول من حزيران عام 2004، وعدّوها خطوة تاريخية ضد سياسة التصفية والإبادة بحق الشعب الكردي.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الدرباسية، محمد خلف أمام مجلس عوائل الشهداء، بمشاركة العشرات من أهالي الناحية وقراها وعضوات وأعضاء مؤسساتها المدنية.

قال البيان: "إن قفزة الأول من حزيران هي خطوة تاريخية في مسيرة المقاومة والحرية التي بدأها مقاتلو الكريلا ضد هجمات الإبادة الداخلية والخارجية التي مثلت نهاية المؤامرة الدولية".

وأضاف "إن التصفية الداخلية التي استندت إلى قوى المؤامرة أرادت إبعاد الحركة عن أهدافها وخط الحرية والقضاء عليها، لكن قفزة الأول من حزيران كانت خطوة تاريخية ضد هذه السياسة، ومن خلالها تم القضاء على سياسة التصفية وإحباط هدف القوى المتآمرة".

أشار البيان إلى أن هذه القفزة عززت من خلال نموذجها الأيديولوجي، والسياسي، والاجتماعي، والعسكري، ضد سياسة الخيانة والاستسلام، كما أنها أظهرت مستوى المقاومة العالية على أساس الأمة الديمقراطية وتنظيمها.

مؤكداً أن القفزة بنت أرضية قوية لنموذج الحرية والديمقراطية، وحرية المرأة وفق نهج القائد عبد الله أوجلان، وأصبحت استجابة عملية لحرب الشعب الثورية التي تتمثل اليوم بالمقاومة الأسطورية التي تخوضها قوات الدفاع الشعبي في مناطق زاب، وآفاشين، ومتينا، وحفتانين، وخاكورك.

البيان نوه مجدداً إلى المقاومة التي تبديها قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع لمواجهة هجمات دولة الاحتلال التركي التي تحاول استكمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي وتحقيق أحلامها في تنفيذ الميثاق الملي.

وأكد أن "خيانة عائلة البرزاني تتكرر مرة أخرى، بإعادة المؤامرة بالتنسيق مع حكومة العدالة والتنمية".

كما أشاد البيان بدور قوات الدفاع الشعبي في إفشال المؤامرات مرة أخرى، كما أفشلتها في الأول من حزيران عام 2004 الذي مثّل اللبنة الأساسية لثورة روج آفا المستندة إلى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

وحيا البيان مقاتلات ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي، ووحدات المرأة الحرة- ستار، الذين يقاتلون بروح فدائية، جاعلين من زاب وآفاشين مقبرة للأعداء.

وانتهى البيان بالشعارات التي تحي مقاومة قوات الدفاع الشعبي "عاشت مقاومة الكريلا، عاشت مقاومة زاب، وآفاشين".

(ب ح/ أم)

ANHA