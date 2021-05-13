عن قضية عائلة شنيشار... أمهات يطالبن بمحاسبة الفاعلين

في الـ 14 من حزيران عام 2018 ارتكب حراس عن حزب العدالة والتنمية في منطقة سروج التابعة لمدينة رها بباكور كردستان، مجزرة بحق أسرة شنيشار، وقتلوا 4 من أفرادها.

وبدأت الأسرة بوقفة احتجاجية أمام محكمة العدل في رها، للمطالبة بالعدالة في قضية أبنائها، فيما لم تلقَ آذانًا صاغية حتى الآن.

وكتب أفراد من الأسرة، أمس، عبر حسابهم الشخصي على تويتر: "أين أنت يا وزارة العدل؟ دعونا نصدق أن هناك عدالة في تركيا، على المدعي العام أن يطبق القوانين".

أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (أمهات الأربعاء) في ناحية الدرباسية استنكرن خلال حديث لوكالتنا، ممارسات السلطات التركية بحق أسرة شنيشار وطالبن بمحاسبة الفاعلين.

الأم رمزية رمضان علّقت على الأمر قائلة "هذه الهمجية والوحشية ليست بعيدة عن الدولة التركية الفاشية، حيث شهدنا الكثير من الأحداث المشابهة".

وتابعت "هذه الأم فقدت أبناءها على يد حزب العدالة والتنمية، ونحن الأمهات نشعر بآلامها، ماذا تريد دولة الاحتلال التركي من الكرد؟ وماذا فعل أبناء شنيشار حتى قتلوا؟، وأكدت على وجوب أن تأخذ العدالة مجراها ويُحاسب الفاعلون.

رمزية رمضان أشارت إلى أهمية إبراز وجه تركيا الحقيقي أمام المجتمع الدولي بما ترتكبه بحق الشعب الكردي، وقالت "العدالة والديمقراطية التي تنادي بها تركيا عبارة عن شعارات رنانة لا أساس لها من الصحة، وقضية شنيشار خير دليل".

وأعربت رمزية رمضان في ختام حديثها، عن تضامنها ومساندتها لأسرة شنيشار وأكدت "نحن الأمهات مع الأسرة وندعمها".

'ندعم قضية شنيشار'

بدورها، قالت الأم سهام علي إن السبب الرئيس وراء قتل أفراد من أسرة شنيشار هو أنهم كرد ويتكلمون اللغة الكردية، وأن حزب العدالة والتنمية يحاول بشتى الوسائل إبادة الكرد.

وأكدت سهام دعمها لقضية عائلة شنيشار وقالت: "نحن وأولادنا ندعم ونساند أي أسرة كردية في باكور كردستان ومستعدون لتقديم الغالي والنفيس من أجلهم".

'الفاعلون دون محاسبة'

فيما أدانت الأم جيهان درويش انتهاكات دولة الاحتلال التركية بحق المواطنين الكرد في تركيا وقالت "لا يوجد سبب مقنع لقتل أربعة أفراد من أسرة واحدة، والأنكى من ذلك أن الفاعلين حتى اليوم ما زالوا دون محاسبة على الرغم من مطالب العائلة المستمرة واحتجاجاتها أمام المحاكم".

جيهان درويش أكدت أن دولة الاحتلال التركية لا تستطيع النيل من إرادة الأمهات الكرديات، وناشدت المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، وقالت "لنا حقوق مثل أي شعب".

(س و)

ANHA