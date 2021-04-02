عن إغلاق حكومة دمشق المعابر.. أهالي الرقة: عمل غير إنساني

هذا وتستمر حكومة دمشق بإغلاق المعابر منذ الأسبوع الفائت، ما أثار تخوف أهالي الرقة من تبعات هذا الأمر على المستويات المعيشية والإنسانية، ناهيك عن التجارية، فضلًا عن غلاء أسعار المواد الغذائية والأدوية الطبية وحليب الأطفال.

وفي لقاءات لوكالتنا مع الأهالي، قال محمد الخضر من أهالي ريف الرقة الجنوبي إن إغلاق المعابر سيزيد "الطين بلة"، وأضاف: "هناك حوائج كثيرة لطرفي المعابر سواء كانت إنسانية أو معيشية تستدعي قضاءها".

ولفت إلى ارتفاع الأسعار مع إغلاق المعابر، وأفاد: "اليوم نشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخضار والفواكه، إذ أصبح سعرها ضعف السعر السابق، وكذلك الأدوية وحليب الأطفال".

خنق الشعب

ومن جانبها قالت المواطنة فاطمة العلي: "هذا لا يجوز، هذه الأرض سورية، إن مثل هذا العمل هو خنق للشعب من الجانبين الإنساني والمعيشي".

وأضافت: "هناك المئات من أهالي الرقة يذهبون إلى دمشق من أجل العلاج وإجراء عمليات حساسة، فماذا عليهم فعله؟"

وأفادت بأن أسعار المواد الأساسية وخاصة الأدوية قد ارتفعت بشكل كبير، في ظل انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

عمل غير إنساني

ومن جهته قال أحد الموظفين العاملين لدى الحكومة السورية والذي رفض الكشف عن اسمه خوفًا من الملاحقة الأمنية: "هناك أمور تفتقر لها مناطق سيطرة النظام وخاصة في ريف الرقة الجنوبي الشرقي ومن أهمها الطبابة".

ومضى قائلًا: "معظم الأهالي في مناطق سيطرة النظام القريبين من الرقة يتعالجون في مدينة الرقة ومنهم من يجري عمليات جراحية في مشافيها لتكاليفها الأقل".

وقال إن إغلاق المعابر عمل غير جيد بحق سوريا بشكل عام فهذا العمل غير إنساني ومضر لجميع شعوب سوريا على جميع الجوانب.

ووفق ما أفاد أحد أعضاء قوى الأمن الداخلي في الرقة والذي يقف على معبر نقطة الصفر بين مناطق الإدارة الذاتية والحكومة السورية، بأن أكثر من ألفي شخص من الجانبين عادة ما يمرون بشكل يومي، ولكن حاجز الحكومة السورية لم يعد يسمح بالعبور سوى للموظفين لديها.

(س ر)

ANHA