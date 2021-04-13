عن حملة قسد لمحاربة الفساد.. اعتقال شبكة مؤلفة من 10 أشخاص

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية حملة مكافحة الفساد من تزوير الوثائق والرشوة وحالات أخرى، التي أطلقتها ضمن مؤسساتها في شمال وشرق سوريا.

وفي إطار الحملة، اعتقلت القوات شبكة مؤلفة من 10 أشخاص يعملون بمؤسسات قوات سوريا الديمقراطية في مدن مختلفة من شمال وشرق سوريا، ليتم التحقيق معهم ومحاكمتهم.

وحكم بالسجن على المعتقلين (ع ي أ بـ 10سنوات)، (م ن د بسنتين)، (م أ بـ 7 سنوات)، (هـ ي و بـ10 سنوات)، (س ف ت بـ10 سنوات)، (ف م ي بـ5 سنوات)، (م خ ع بـ3 سنوات)، (هـ ع بسنة واحدة)، (ك س س بـ6 سنوات) و (ي م هـ بسنة واحدة) بتهم الفساد، الرشوة، تزوير الوثائق.

ووفقًا لقرار المحكمة، فإنّه على أعضاء الشبكة إعادة ما سرقوه، فيما لا تزال الحملة مستمرة.

(س ر)

ANHA