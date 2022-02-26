عن استهداف تركيا سيارة لنقل الركاب.. مكونات قامشلو: بمقاومتنا الشعبية سنحبط هجماتها ومخططاتها

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي صباح أمس الخميس، سيارة تقلّ مواطنين على طريق قامشلو- عامودا، كانت قادمة من عامودا باتجاه قامشلو، ما أدى إلى جرح 4 أشخاص، بينهم 3 نساء.

في هذا السياق، أوضحت مكونات مدينة قامشلو أن تركيا تسعى إلى إبادة شعوب شمال وشرق سوريا من خلال هجماتها البرية والجوية، مشددة على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي لتركيا على جرائمها وانتهاكاتها.

حيث استنكر المواطن، موسى خليل من المكون الكردي في مدينة قامشلو، هجوم طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي لسيارة المواطنين على طريق قامشلو- عامودا، وقال: "تختار الدولة التركية تواريخ حساسة لاستهداف إرادة الشعوب الحرة، في مسعى منها إلى تمرير مخططاتها ومؤامرتها".

موسى أوضح أن "دولة الاحتلال التركي لا تفرق بين عسكري ومدني في هجماتها على المنطقة، في سبيل إنهاء وإبادة شعوب شمال وشرق سوريا عامة"، وأضاف قائلاً: "للتصدي لهجمات العدو علينا نحن شعوب شمال وشرق سوريا في البداية تحليل سياساته وتاريخه بشكل مفصل".

"اتخاذ مبدأ حرب الشعب الثورية أساس للمقاومة"

وزاد: "رد شعوب المنطقة على هجمات الاحتلال التركي سيكون من خلال وحدتها وتكاتفها معاً"، مشدداً على ضرورة رفع وتيرة النضال واتخاذ مبدأ حرب الشعب الثورية أساساً للمقاومة في سبيل التصدي لكافة الهجمات التي تتعرض لها المنطقة من قبل الاحتلال التركي.

أما المواطنة فاطمة جاسم من المكون العربي، فبيّنت أنه وبعد فشل هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، كثّف الاحتلال التركي من هجماته على المناطق الحدودية في شمال وشرق سوريا عبر طائراته المسيّرة، بهدف تغطية فشل هجوم داعش.

أكدت فاطمة: "مثلما قاومنا ضد مرتزقة داعش، سنقاوم ضد مخططات الدولة التركية الشوفينية، وبهذه المقاومة سنحبط جميع هجماتها"، مبينة أن الاحتلال التركي يقوم باستهداف جميع المناطق والقرى الحدودية الآهلة بالسكان في سبيل احتلالها وضمها إلى أراضيه.

"سنبقى صامدين أمام جميع هجماته ومخططاته الدولية"

"هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافه للمواطنين تتم بموافقة دولية من قبل أميركا وروسيا، لذلك على شعوب المنطقة الاعتماد على تكاتفها ومقاومتها الشعبية وألا تستند على هذه الدول" حسب المواطن سليمان عثمان، من المكون الكردي في بلدة كرباوي التابعة لمدينة قامشلو.

سليمان عثمان شدد على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي لتركيا على جرائمها وانتهاكاتها بحق شعوب المنطقة، وقال: "حكومة حزب العدالة والتنمية تمارس أعمالاً لا إنسانية في شمال وشرق سوريا، ولكننا نؤكد أننا لن نركع أمام هذه الهجمات وسنبقى صامدين أمام جميع هجماته ومخططاته".

(س أ/ف)

ANHA