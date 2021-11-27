عن التصعيد العسكري في أثيوبيا.. واشنطن: الوضع مقلق ولابد من مفاوضات عاجلة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: "عبر الوزير بلينكن عن قلقه البالغ إزاء مؤشرات التصعيد العسكري المقلق في أثيوبيا وشدد على الحاجة إلى التحرك العاجل لإجراء مفاوضات"، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن بيان برايس جاء بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وبلينكن.

واندلعت الحرب شمال أثيوبيا قبل نحو عام بين القوات الاتحادية الأثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفرّ الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورتين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حققت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" إنجازات ميدانية كبيرة وأفادت بانضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم أورومو التي تقاتل أيضاً الحكومة المركزية، متحدثة عن الاستعداد للزحف إلى أديس أبابا.

(ل د)