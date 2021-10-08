عن الاتفاق النووي.. واشنطن: يجب أن يستأنف سريعاً

وجاءت تصريحات برايس بعد أن حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أن فرصة إحياء الاتفاق النووي تبدو محدودة، في ظل تحرك إيران لتطوير برنامجها النووي.

وأكد برايس أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن طهران قالت إنها ستعود إلى المحادثات "قريباً".

وأضاف بالقول: "نأمل أن يوافق تعريفهم لكلمة قريباً مع تعريفنا لها، نودّ أن تُستأنف المفاوضات في فيينا في أسرع وقت ممكن".

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، قد أعلن أن المحادثات بين طهران والأطراف الغربية حول الملف النووي ستنطلق خلال الأيام المقبلة.

وأشار محمود عباس زاده مشكيني، في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء، إلى موعد بدء المحادثات بشأن الاتفاق النووي بين إيران والغرب، قائلاً إنها "ستبدأ قريباً وفي الأيام المقبلة".

وقد توقفت مفاوضات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في حزيران / يونيو الماضي، منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق المبرم عام 2015 مع إيران وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق، إلا أن الأطراف على خلاف بشأن الخطوات التي يتعيّن اتخاذها، ومتى يجري اتخاذها، والقضايا الرئيسية، وهي أيّ القيود ستقبل بها طهران، وما العقوبات التي سترفعها واشنطن عنها؟

(ل د)