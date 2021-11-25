عن الانتخابات الليبية.. حملة القذافي تتأهب للطعن في استبعاده

ودعت الحملة جميع المواطنين إلى مواصلة تسلم بطاقاتهم الانتخابية بكثافة والحفاظ عليها، بعد أن أفيد أمس بتعمد بعض أنصار نجل القذافي إلى حرق بطاقاتهم اعتراضاً على قرار استبعاده، على الرغم من أنه أولى ويمكن الطعن به.

يذكر أن مرحلة النظر في الطعون والاعتراضات لدى اللجان التي عينها المجلس الأعلى للقضاء، ستفتتح يوم 28 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة.

وكانت المفوضية العليا استبعدت أمس إلى جانب نجل الراحل معمر القذافي، 24 آخرين، من 98 مترشحاً مسجلاً في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك في عملية أولية.

وأوضحت المفوضية أن استبعاد سيف الإسلام "أتى لمخالفته شروط الترشح، وفقاً للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة ألا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة."

(ل د)