عن اغتيال سعدة وهند.. نساء ريف ديرالزور الشرقي: يسكتون صوتًا يوقظ جمعًا

واغتال مرتزقة داعش في الـ 22 من كانون الثاني/ يناير الجاري، الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير في ناحية الدشيشة بمقاطعة الحسكة، سعدة الهرماس، ونائبة الرئاسة هند الخضير.

ونددت ناشطات في ريف دير الزور الشرقي بهذه الجريمة، عند حديثهن لوكالتنا.

'يسكتون صوتًا يوقظ جمعًا'

وبالصدد تحدثت الإدارية في إدارة المرأة بهجين، هدى الدخيل، لوكالتنا، وأدانت الجريمة التي طالت سعدة الهرماس وهند الخضير، وقالت: "نحن نساء دير الزور في الخط الشرقي ندين هذه الجريمة البشعة بحق النساء المناضلات".

وعدّتها "استهدافًا لدور المرأة في بناء السلام"، ومضت قائلة: "إن جريمة الاغتيال هذه ليست لقتلهما فقط، إنما لقتل دور المرأة وحريتها وجهودها الجبارة التي بذلتها في تطوير نفسها وإدارة المجتمع".

وأضافت هدى الدخيل: "نحن نرى أن استهداف تركيا ومرتزقة داعش المرأة الحرة دليلٌ على أنهم يهابون وجودها وتنظيمها، وأنهم يسعون من خلال هذه الاغتيالات إلى بث الفساد وإفشال مشروع الإدارة الذاتية، والنيل من إرادة المرأة القوية".

وأكدت "أنهم إذا أسكتوا صوتًا واحدًا، فإنما يوقظون أصوات جميع النساء الحرائر"، وتابعت معاهِدةً بالسير على خطا جميع الشهيدات "حتى تحقيق أهدافهن للوصول إلى مجتمع ديمقراطي حرّ"، وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والنسائية خاصة، بالوقوف ضد هذه الجرائم المرتكبة بحق المرأة.

'الإدارة الذاتية أعطت المرأة حقوقها'

ومن جانبها قالت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في هجين، عهد المركاز، لوكالتنا: "أولًا أعزّي نفسي وذوي الشهيدتين سعدة الهرماس وهند الخضير بمنطقة الدشيشة جنوب الحسكة".

وتابعت: "نحن نساء الخط الشرقي ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الإداريتين بالذات، لأن الإدارة الذاتية أعطت المرأة حقوقها، لذلك يقوم المرتزقة بهذه العمليات للنيل من إرادة المرأة".

وعن استهداف النساء في الإدارة الذاتية، أوضحت عهد المركاز: "لأن المرأة أصبحت قادرة على القيادة وإثبات نفسها وتطوير فكرها، وهذا يوثر سلبًا على مخططاتهم، ولا ننكر دورة المرأة في أعمال الإدارة الذاتية ونجاحها".

وأكدت أن عمليات الاستهداف لن تنال منهن، "بل تزيد من إصرارنا وتعطينا دافعًا على الاستمرار في العمل وإكمال مسيرتنا لنيل الحرية"، واختتمت عهد المركاز حديثها بمناشدة المنظمات الإنسانية للحد من هذه الانتهاكات التي تطال المرأة ودورها القيادي في المنطقة.

'ضرب الاستقرار ومحاربة الإدارة الذاتية'

وفي السياق ذاته، قالت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في بلدة الشعفة شرق دير الزور، زهرة الشاهر، لوكالتنا: "نستنكر الاغتيال بيد الغدر التي طالت سعدة الهرماس وهند الخضير في ناحية الدشيشة، ونقف نساءً وأعضاء في المؤسسات بشمال وشرق سوريا صفًّا واحدًا ضد هذه الاغتيالات".

وناشدت المنظمات المعنية بحقوق المرأة والإنسان، "بالوقوف صفًّا واحدًا إلى جانب المرأة، لأنها العنصر الفعال في المجتمع، وهي التي تبني وتسعى إلى النهوض والرقي".

وبيّنت زهرة الشاهر "هذه الاغتيالات تقوم بها تنظيمات إرهابية تهدد أمن واستقرار المنطقة"، واسترسلت قائلة: "إن الاحتلال التركي يسعى دائمًا إلى دخول الأراضي السورية، وضرب الاستقرار فيها، ومحاربة الإدارة الذاتية، ناهيك عن تدخلها المباشر في شمال وشرق سوريا".

(س ر)

ANHA