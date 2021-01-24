عن اغتيال إداريتين في مجلس تل الشاير.. مؤتمر ستار: لن نتراجع مهما كان الثّمن

وكان مجهولون قد أقدموا مساء الجمعة، على خطف الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة الواقعة جنوب مقاطعة الحسكة، سعدة فيصل الهرماس ونائبة الرئاسة هند لطيف الخضير، واغتيالهما لأسباب مجهولة.

واستنكرت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة نداء الصالح، الجريمة المرتكبة بحقّهن، وقالت: "إنّ دور المرأة على كافة الصعد السياسية والعسكرية وغيرها من المجالات، هو إحدى ثمار ثورة روج آفا في ظل تطبيق المشروع الديمقراطي بمناطق شمال وشرق سوريا، والتي انبثقت من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

مضيفة: "إنّ عملية الاغتيال التي حصلت يوم أمس، هي دليل على انزعاج الأعداء من نجاح مشروعنا الديمقراطي في المنطقة، ودور المرأة البارز".

ولفتت نداء الصالح، إلى "استمرار الانتهاكات بحق كافة النساء في المنطقة من قبل المحتل التركي مع مرتزقته"، مبينةً أنه "يستهدف المرأة ونجاحها وتطوّر عملها على الكثير من الصعد"، وأكدت "لن نتراجع عن أهدافنا مهما كان الثمن، لأنّ العدو يسعى دائمًا وأبدًا إلى النيل من إرادة المرأة لفرض فكره السلطوي وسياساته القمعية على المجتمع".

وتابعت: "إنّ المناضلة هفرين خلف والكثير من رفيقاتها الشهيدات قدوة لكافّة النساء، فقد دافعن عن شخصية المرأة وتحقيق المشروع الدّيمقراطيّ الذي يصبّ في خدمة كافة شعوب المنطقة ومكوّناتها".

ونوّهت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة نداء الصالح، في ختام حديثها إلى أنّ: "السياسات القمعية وممارسة الانتهاكات بحقّ المرأة، هي استهداف للمجتمع في شخصية المرأة".

(إ)

ANHA