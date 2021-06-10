عن اعتقال عضويه وممثل الإدارة الذاتية.. PYD: يدخل في خدمة الأعداء 

هذا وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم، بيانًا نشره الموقع الرسمي للحزب حول اعتقال عضوي لجنة علاقاته وممثل الإدارة الذاتية في باشور كردستان.

وجاء في نص البيان:

"نمر بمرحلة حرجة على الصعيد الكردستاني، فمن جهة هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان وعلى قوات حركة التحرر الكردستانية، ومن جهة أخرى الحرب الخاصة التي تسيّرها الدولة التركية على عموم شعبنا بهدف ضرب الإخوة بعضهم ببعض، والقضاء على المكتسبات التي نالها شعبنا بالدم، هذه المرحلة التي نحتاج فيها إلى التكاتف والتعاضد وإلى الحفاظ على المكتسبات، وفي وقت تتسارع المساعي لإتمام الحوار الكردي، وفي تطور خطير، قامت قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK باعتقال ممثل العلاقات في حزبنا مصطفى أوصمان خليل وعضو لجنة العلاقات في هولير مصطفى عزيز مصطي، إلى جانب ممثل الإدارة الذاتية جهاد حسن منذ الساعة الثالثة من صباح اليوم وذلك أثناء ذهابهم لاستقبال ضيوف في مطار هولير.

إن مثل هذه الأعمال التي لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات شعبنا، ويتحمّل تبعاتها سلطات الإقليم، وتدخل في خدمة الأعداء الذين يحاولون زرع بذور الفتنة ومنع كل تقارب كردي، هي جريمة تضاف إلى سجلهم الحافل بالتعاطي مع العدو التركي من خلال الصفقات المجحفة، والتعاون معها على تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نعرب عن بالغ قلقنا من هذه التطورات اللا مسؤولة، ونرى من الأهمية بمكان عدم الصمت عما يحدث وتسمية الأشياء بمسمياتها، وعليه فإننا ندين «بشدّة» التجاوزات الخطيرة وغير المسؤولة التي تعرض لها رفاقنا من قبل سلطات الإقليم ونطالب بـ «إصرار» بالوقف الفوري والتام لكل هذه الأنشطة والممارسات المخالفة للقوانين والدساتير المجتمعية والتي تضر بتطلعات الشعب الكردي وتزيد من مشكلاته وتناقضاته المزمنة وتوسع الهوة بين أطرافه السياسية. كما ندين أي تحرك من أي طرف لإسقاط حق المقاومة والكفاح ضد جرائم الجيش التركي الممنهجة والمستمرة والتي تستهدف شعبنا الكردي وبنيته التحتية المدنية والاقتصادية".

(س ر)

ANHA