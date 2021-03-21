أميركا وثلاث دول أخرى تُجري تدريبات بحرية في الشرق الأوسط

ويشهد تمرين المجموعة المسمى "الحرب في بحر العرب"، قيام سفن من الدول الأربع بإجراء تدريبات في بحر العرب وخليج عمان.

ومن بين السفن المعنية حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، وكذلك السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس ماكين آيلاند"، وتشارك أيضًا الفرقاطة البلجيكية "ليوبولد" والمدمرة اليابانية "أرياكي"، بالإضافة إلى طائرات من الدول الأربع، بحسب ما أفادت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وتأتي التدريبات بعدما تخلت إيران عن جميع قيود اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق، إذا التزمت إيران بحدود الاتفاق على برنامجها النووي، ومع ذلك، لا تزال التوترات قائمة بينهما بعد استمرار المجموعات المدعومة من إيران في العراق، في استهداف المصالح الأميركية.

(ش ع)