أميركا والهند تسعيان إلى الحد من نفوذ الصين ولدى الناتو وتل أبيب مخاوف أمنية مشتركة

تناولت الصحف والمواقع العالمية اليوم، اشتداد التنافس الدولي بين الدول المهمينة والساعية إلى الهيمنة.

يهدف ممر العبور المدعوم من الولايات المتحدة إلى ربط أوروبا والشرق الأوسط وآسيا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وشركاءها في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا يستكملون خططاً لبناء ممر عبور يربط بين المناطق الثلاثة، وهي مبادرة ضخمة تواجه عقبات كبيرة، ولكنها قد تقوض في النهاية نجاحات الصين في المنطقة.

ويهدف المشروع إلى ربط السعودية والإمارات وربما إسرائيل عن طريق السكك الحديدية للشحن، ثم استخدام النقل البحري للوصول إلى الهند وأوروبا، ليمتد عبر بعض أكبر الاقتصادات في العالم على مسافة إجمالية تزيد عن 3000 ميل.

وتدعم هذه الخطط بعض الأهداف الجيوسياسية الرئيسة لصانعي السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا. الأول هو التنافس مع مبادرات البنية التحتية العالمية التي أطلقتها الصين للحد من نفوذ بكين، والهدف الآخر هو تعزيز نفوذ واشنطن في الشرق الأوسط، حيث اكتسب منافسوها العالميون روسيا والصين أرضاً في السنوات الأخيرة. وقد يكون توسيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل اللتين لا تربطهما علاقات رسمية، ولكنهما يتشاركان الشكوك تجاه إيران، نعمةً أخرى.

بايدن ومودي يعززان العلاقات في مجال الدفاع والتكنولوجيا

تحرك الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لتعزيز العلاقات في مجالي الدفاع والتكنولوجيا خلال اجتماع في نيودلهي أكد على التعاون الاستراتيجي المزدهر بين البلدين، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وخلال اجتماعهما عشية قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية، روّج بايدن ومودي لـ "شراكة وثيقة ودائمة"، أصبحت قوة ناشئة في الدبلوماسية العالمية، حيث تساور البلدين شكوكٌ حول قوة الصين ونفوذها، حسب التقرير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين إن اللهجة الإيجابية كانت حاسمة بين الطرفين. وقال كيرت كامبل، منسق البيت الأبيض لشؤون المحيطين الهندي والهادئ، إن هناك الآن "دفء وثقة لا يمكن إنكارهما" بين مودي وبايدن، وهو ما يمثل تغييراً جذرياً في العلاقات الأميركية الهندية.

نائب الأمين العام للناتو يزور إسرائيل

وخلال زيارة تستغرق ثلاثة أيام لإسرائيل، قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا إن الحلف الدفاعي يشارك إسرائيل في العديد من المخاوف الأمنية نفسها. وفي حديثه للمونيتور، حذّر جيوانا من ارتباط إيران بروسيا وتعاون الحكومتين مع كوريا الشمالية.

وسلط مسؤول الناتو الضوء على دور إيران في أوكرانيا باعتباره تحدياً كبيراً لأمننا في أوروبا وكذلك في الشرق الأوسط. وأضاف: "في أوكرانيا، على سبيل المثال، نتحدث عن 1000 طائرة بدون طيار مصنعة في إيران. هناك الكثير من الدمار، وهذا الانتهاك للقانون الدولي".

ووصل جيوانا إلى إسرائيل يوم الأربعاء، في أعقاب زيارة قام بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في كانون الثاني إلى مقر الناتو في بروكسل وعلى خلفية المفاوضات حول اتفاقية شراكة جديدة بين الحلف وإسرائيل.

وأثناء وجودها في إسرائيل، التق جيوانا الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعي الأمن والتكنولوجيا في إسرائيل.

وأوضح دبلوماسي إسرائيلي للمونيتور أن اتفاقية إطار الشراكة لمدة أربع سنوات ستسمح للجانبين بتقديم مشاريع جديدة دون الحاجة إلى اللجوء إلى صنّاع القرار السياسي للموافقة عليها في كل حالة.

(م ش)