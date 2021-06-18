أميركا تشدد على تحسين العلاقات بين إسرائيل وفلسطين

وبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد "ضرورة تحسين العلاقات" بين إسرائيل والفلسطينيين "بطرق عملية".

وأضافت الخارجية الأميركية في بيان صدر في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الوزيرين، أنهما "تبادلا الآراء بشأن الفرص لتعميق جهود التطبيع، وكذلك بشأن قضايا الأمن في المنطقة، بما في ذلك إيران".

وفي وقت سابق مساء الخميس، دَوَت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، في إشارة إلى إمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وللمرة الثانية منذ انتهاء الحرب الخاطفة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الشهر الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي ليل الخميس-الجمعة غارات جوّية على مواقع لحركة حماس في القطاع ردّاً على بالونات حارقة أطلقت منه باتجاه إسرائيل.

(ش ع)