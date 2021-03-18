أميركا تسعى إلى توسيع الاتفاق النووي قبل العودة إليه

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن تريد الحصول على تنازلات جديدة من إيران من خلال "الضغط والإكراه"، مضيفًا أنها تسعى إلى توسيع الاتفاق.

كما رأى أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي "يمكن أن تكون سهلة"، وذلك بأن تعود واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها، لكنهم "يريدون اتفاقية جديدة أوسع، وشيئًا مختلفًا".

وقال إن الإدارة الأميركية تريد التحدث عن "أحكام الغروب"، حيث ينص الاتفاق، وفقًا لهذه العبارة، على بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيًّا اعتبارًا من 2025، إضافة إلى القدرة الصاروخية الإيرانية وقضايا أخرى.

وأردف ظريف: "هذا يعني عامين آخرين من المناقشات غير الضرورية، التي لن تؤدي إلى أي نتيجة، وبالتالي، لا يوجد شيء للحديث عنه".

إلى ذلك، اعتبر في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أن سبب عدم تفاوض بلاده مع الولايات المتحدة هو أنه لا يوجد شيء للتفاوض عليه.

وأشار إلى أن طهران توصلت إلى الاتفاق النووي "مع الأشخاص أنفسهم الذين يشغلون مناصب في البيت الأبيض ووزارة الخارجية اليوم"، وأن "المحادثات حول الاتفاق النووي قد تمت من قبل، لذا لم يعد هناك موضوع جديد للحوار".

ويذكر أن فريق بايدن كان أعرب في أوقات سابقة عن احتمال توسيع الاتفاق النووي ليشمل أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، ودعم "الميليشيات"، والصواريخ الباليستية.

(ش ع)