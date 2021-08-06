أميركا تحذر من نشاط إيران المتصاعد وتصفه بالعدواني

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تصريحات لشبكة "العربية/الحدث"، أمس، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لديهما مخاوف من النشاط الإيراني المتصاعد.

وتعليقاً على حوادث السفن التي اتهمت فيها إيران مؤخراً، لفتت ساكي إلى أن هذا السلوك العدواني يهدد أيضاً حرية الملاحة عبر الممرات المائية الهامة، ويشكل خطراً على مجموعة من البلدان حول العالم.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "لإسرائيل حرية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بشأن إيران".

يشار إلى أنه يوم أمس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن تل أبيب مستعدة لضرب إيران.

وأضاف غانتس لوسائل إعلام إسرائيلية: "نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى القيام بعمل عسكري ضد إيران، ويحتاج العالم إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران الآن".

يذكر أن الهجوم الذي استهدف الناقلة "ميرسر ستريت" للمنتجات البترولية، التي ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية، قبالة ساحل سلطنة عُمان يوم 29 يوليو، أسفر عن مقتل موظف بريطاني في شركة "أمبري" للأمن وآخر روماني من أفراد الطاقم.

واتهمت إسرائيل إيران بالوقوف خلف الهجوم على "ميرسر ستريت"، وقال بيني غانتس، الأربعاء، إنه أبلغ السفراء في مجلس الأمن الدولي بأن من يقف وراء الهجوم هو سعيد أرجاني، المسؤول عن وحدة الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني.

(ل د)